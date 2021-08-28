МАСКА 2 сезон: канал Украина рассекретил имя пятого детектива гипершоу

Вчера создатели шоу «МАСКА» объявили детективов нового сезона проекта. Ими станут любимцы миллионов зрителей – NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова и DZIDZIO.

Но поклонники проекта засыпали канал «Украина» вопросами, увидят ли они в кресле детектива пятого эксперта – Андрея Данилко . Ведь именно такой пятеркой они разгадывали личности звезд в масках в первом сезоне. И сегодня договоренности о сотрудничестве с Андреем Данилко были подписаны.

Андрей Данилко откровенно признается – он до последнего момента был не уверен, что станет снова детективом шоу «МАСКА».

Я настолько занят, что хотел отказаться. Думал, что займусь своими делами, приготовлю для зрителей что-то новое. Правда – у меня были совсем другие планы, – заявил Андрей Данилко.

Маска 2 сезон: судья Андрей Данилко / пресс-служба

Но когда артисту показали рисунки детей, которые по-настоящему полюбили этот проект, он просто не смог устоять.

Я был поражен, увидев эти эскизы. Понимаете, сейчас на телевидении вообще нет интересного детского контента. А наше шоу пришлось детворе по душе, им так понравилось разглядывать и угадывать эти веселые маски. При этом костюмы сделаны очень профессионально, некоторые образы даже рядом не стоят с теми, которые я видел в других странах. В общем, дети с таким трепетом рисовали эти эскизы, что я решил – садись, Андрюша, в «МАСКУ» и отгадывай.

Так что в новом сезоне масштабного проекта канала «Украина» мы увидим звездных детективов в том же составе, который так полюбился украинским зрителям.

Как сообщалось ранее, во втором сезоне грандиозного проекта «МАСКА» зрители познакомятся с двадцаткой совершенно новых героев. Одним из них стал таинственный персонаж Скандал. Поклонники шоу уже назвали множество вариантов, кто из звезд может скрываться в этом образе. Ведущим масштабного проекта останется Владимир Остапчук.

Напомним,