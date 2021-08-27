19-летний победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин впервые станет отцом – фото
Любимая девушка Романа Сасанчина беременна первенцем.
Однако переставать удивлять публику Рома не намерен. Сегодня его девушка сообщила фолловерам еще одну замечательную новость. Молодая пара готовится впервые стать родителями.
В Инстаграм-сториз Иванна опубликовала несколько фотографий, на которых позирует с Романом. В кадре девушка демонстрирует свой уже заметно большой животик.
К слову, Роман и Иванна познакомились в 2020 году в компании общих знакомых. Через несколько месяцев они стали жить вместе в квартире, которую исполнитель выиграл в шоу "Голос країни". После Спустя год отношений пара обручилась.
Напомним,
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