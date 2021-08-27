19-летний победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин впервые станет отцом – фото

Любимая девушка Романа Сасанчина беременна первенцем.

В конце мая победитель вокального проекта "Голос країни" – 19-летний Роман Сасанчин – сообщил поклонникам прекрасную новость. Парень женится на своей возлюбленной – 23-летней Иванне.

Однако переставать удивлять публику Рома не намерен. Сегодня его девушка сообщила фолловерам еще одну замечательную новость. Молодая пара готовится впервые стать родителями.

В Инстаграм-сториз Иванна опубликовала несколько фотографий, на которых позирует с Романом. В кадре девушка демонстрирует свой уже заметно большой животик.

К слову, Роман и Иванна познакомились в 2020 году в компании общих знакомых. Через несколько месяцев они стали жить вместе в квартире, которую исполнитель выиграл в шоу "Голос країни". После Спустя год отношений пара обручилась.

Напомним,