19-летний победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин впервые станет отцом – фото

27 августа 2021 13:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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19-летний победитель
Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин со своей девушкой
instagram.com/sasanchyn_official

Любимая девушка Романа Сасанчина беременна первенцем.

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В конце мая победитель вокального проекта "Голос країни" – 19-летний Роман Сасанчин – сообщил поклонникам прекрасную новость. Парень женится на своей возлюбленной – 23-летней Иванне.

Однако переставать удивлять публику Рома не намерен. Сегодня его девушка сообщила фолловерам еще одну замечательную новость. Молодая пара готовится впервые стать родителями.

В Инстаграм-сториз Иванна опубликовала несколько фотографий, на которых позирует с Романом. В кадре девушка демонстрирует свой уже заметно большой животик.

К слову, Роман и Иванна познакомились в 2020 году в компании общих знакомых. Через несколько месяцев они стали жить вместе в квартире, которую исполнитель выиграл в шоу "Голос країни". После Спустя год отношений пара обручилась.

Напомним,

 

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