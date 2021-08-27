Эксы 3 сезон: участник Холостячки отважился решать проблемы в отношениях на камеры

27 августа 2021 12:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Эксы 3 сезон: участник Холостячки отважился решать проблемы в отношениях на камеры
Илья Рыбальченко вместе с любимой
пресс-служба Нового канала

Участник «Холостячки» Илья Рыбальченко вместе с любимой осмелились решать проблемы в отношениях на камеры в проекте «Эксы».

Читайте такжеЖена Виктора Павлика показала, на кого похож их сын Михаил
Осенний сезон на Новом канале приготовил немало премьер. Реалити об отношениях «Эксы» стартует уже 14 сентября. Ранее мы сообщали, что на проект вместе с любимым пришла блогер и участница «Супермодели по-украински» Аня Сулима. 

Но это не последнее известное зрителям лицо. На «Эксах» увидите также участника первого сезона проекта «Холостячка» Илью Рыбальченко.

Парень пришел разобраться в отношениях со своей девушкой Аленой. Познакомились они на сайте знакомств более пяти лет назад. Несмотря на разницу в возрасте в 9,5 лет, начали встречаться. Их история закончились за три месяца до «Холостячки», но возобновилась после съемок.

После того проекта наши отношения стали еще хуже, – рассказывает Алена. – Самой большой проблемой считаю мое недоверие к нему. Илья показывал свою полигамность, флиртовал с девушками в сообщениях, изменял. Также проявлял агрессию. Он меня обесценивал и не понимал этого. Знаете эти моменты, когда спрашивают, есть ли у мужчины девушка? И, в принципе, можно просто промолчать, если не знаешь, что отвечать. А Илья, пребывая в отношениях, делал акцент на том, что он холостяк.

Илья Рыбальченко вместе с любимой / пресс-служба Нового канала
По мнению Ильи, Алена устраивала истерики из ничего, начинала ревновать в недостойные внимания моменты. Именно это непонимание друг друга и сплошное недоверие привели пару на реалити «Эксы».

Мы сказали друг другу, что этот проект должен расставить все точки над «і», – говорит Илья Рыбальченко. – Либо здесь нам удастся найти компромиссы и спокойствие, разобраться с претензиями, либо стоит заканчивать отношения.

Читайте такжеТоп-модель по-украински: Катя Пригода впервые стала мамой
Алена пришла на проект с желанием побороть недоверие к парню за его измены. А Илья, в свою очередь, хотел, чтобы девушка прекратила тащить за ними неприятный багаж прошлого и устраивать истерики из-за минимальных раздражителей.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети новости Эксы Холостячка Илья Рыбальченко Эксы 3 сезон

Материалы по теме

Стосується кожного: ток-шоу 8 лет в эфире - чем закончились самые трогательные и резонансные истории?
Анонсы на ТВ

Стосується кожного: ток-шоу 8 лет в эфире - чем закончились самые трогательные и резонансные истории?
Юрий Горбунов с сыном Иваном – на обложке Теленедели: большая фотосессия во дворе дома Юры и Кати
Новости

Юрий Горбунов с сыном Иваном – на обложке Теленедели: большая фотосессия во дворе дома Юры и Кати
Орел и Решка. Чудеса света-5: ведущий тревел-шоу посетил город, уничтоженный вулканом Везувий
Новости

Орел и Решка. Чудеса света-5: ведущий тревел-шоу посетил город, уничтоженный вулканом ВезувийЭксклюзив
Богиня шопинга. Битва блондинок: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 26.08.2021)
Телешоу

Богиня шопинга. Битва блондинок: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 26.08.2021)

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию
Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.08.2021)

Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.08.2021)

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.08.2021)

Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.08.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK