Эксы 3 сезон: участник Холостячки отважился решать проблемы в отношениях на камеры
Участник «Холостячки» Илья Рыбальченко вместе с любимой осмелились решать проблемы в отношениях на камеры в проекте «Эксы».
Но это не последнее известное зрителям лицо. На «Эксах» увидите также участника первого сезона проекта «Холостячка» Илью Рыбальченко.
Парень пришел разобраться в отношениях со своей девушкой Аленой. Познакомились они на сайте знакомств более пяти лет назад. Несмотря на разницу в возрасте в 9,5 лет, начали встречаться. Их история закончились за три месяца до «Холостячки», но возобновилась после съемок.
После того проекта наши отношения стали еще хуже, – рассказывает Алена. – Самой большой проблемой считаю мое недоверие к нему. Илья показывал свою полигамность, флиртовал с девушками в сообщениях, изменял. Также проявлял агрессию. Он меня обесценивал и не понимал этого. Знаете эти моменты, когда спрашивают, есть ли у мужчины девушка? И, в принципе, можно просто промолчать, если не знаешь, что отвечать. А Илья, пребывая в отношениях, делал акцент на том, что он холостяк.
Мы сказали друг другу, что этот проект должен расставить все точки над «і», – говорит Илья Рыбальченко. – Либо здесь нам удастся найти компромиссы и спокойствие, разобраться с претензиями, либо стоит заканчивать отношения.
Напомним,