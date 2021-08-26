Дочь Константина Меладзе госпитализировали в больницу: девушка под капельницей

Лия Меладзе была срочно доставлена в больницу.

Младшая дочь Константина Меладзе попала в больницу. Сейчас девушка находится под капельницей. Правда, что послужило причиной госпитализации, Лия рассказывать пока не захотела.

На своей странице в Инстаграм Лия опубликовала сториз из больничной палаты. В кадре девушка лежит на больничной койке, а к ее телу присоединены катетер и много проводов, которые отслеживают состояние ее давления.

Дочь Константина Меладзе Лия / instagram.com/meladzeliya

17-летняя дочь Меладзе призналась, что страшное уже позади. Она также поблагодарила за поддержку своих подписчиков.

Спасибо за то, что писали мне, волновались, были рядом, – написала Лия.

Напомним,