Дочь Константина Меладзе госпитализировали в больницу: девушка под капельницей
26 августа 2021 17:20
Продюсер Константин Меладзе
instagram.com/meladzemusic
Лия Меладзе была срочно доставлена в больницу.
Константина Меладзе попала в больницу. Сейчас девушка находится под капельницей. Правда, что послужило причиной госпитализации, Лия рассказывать пока не захотела.
На своей странице в Инстаграм Лия опубликовала сториз из больничной палаты. В кадре девушка лежит на больничной койке, а к ее телу присоединены катетер и много проводов, которые отслеживают состояние ее давления.
Дочь Константина Меладзе Лия / instagram.com/meladzeliya
Спасибо за то, что писали мне, волновались, были рядом, – написала Лия.
Напомним,