Дочь Константина Меладзе госпитализировали в больницу: девушка под капельницей

26 августа 2021 17:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дочь Константина Меладзе госпитализировали в больницу: девушка под капельницей
Продюсер Константин Меладзе
instagram.com/meladzemusic

Лия Меладзе была срочно доставлена в больницу.

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Младшая дочь Константина Меладзе попала в больницу. Сейчас девушка находится под капельницей. Правда, что послужило причиной госпитализации, Лия рассказывать пока не захотела.

На своей странице в Инстаграм Лия опубликовала сториз из больничной палаты. В кадре девушка лежит на больничной койке, а к ее телу присоединены катетер и много проводов, которые отслеживают состояние ее давления.

Дочь Константина Меладзе Лия / instagram.com/meladzeliya
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17-летняя дочь Меладзе призналась, что страшное уже позади. Она также поблагодарила за поддержку своих подписчиков.

Спасибо за то, что писали мне, волновались, были рядом, – написала Лия.

Напомним,

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