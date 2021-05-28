Анна Седокова прокомментировала громкий скандал с Константином Меладзе: Скоро скандал будет еще громче

28 мая 2021 17:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Анна Седокова прокомментировала громкий скандал с Константином Меладзе: Скоро скандал будет еще громче
Певица Анна Седокова
instagram.com/annasedokova

Недавно в одной из телепрограмм певица Ани Лорак рассказала, что несколько лет назад продюсер Константин Меладзе обещал ей головокружительную карьеру в обмен на близкие отношения.

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По словам звезды, особые требования продюсер ставил всем своим подопечным. После заявления Ани Лорак многие коллеги обвинили ее во лжи и стали на сторону Меладзе. Хотя нашлись и те, кто поддержал певицу, рассказав, что тоже был жертвой домогательств продюсера.

Недавно во время своего визита в Киев о ситуации высказалась и певица Анна Седокова. В программе «Зірковий шлях», которую ведут Даниэль Салем и Алена Винницкая на канале «Украина», рассказала, что думает по поводу громкого скандала вокруг известного продюсера.

Мне кажется, что скоро этот скандал будет еще громче. И я не знаю, не уверена пока в своих действиях, что со временем все, кто был причастен к этому, об этом все равно станет еще более громко известно...Я желаю всем девушкам беречь себя и помнить о своей ценности, и всегда быть под защитой, - посоветовала Седокова.

Высказались по поводу скандальной истории и другие звезды.

Я не хочу ничего комментировать об этом уважаемом человеке. Это заслуженная вообще творческая личность. И честно говоря, это вообще-то подло. Единственное что я скажу, не стоит упоминать о том, что было. Стоит ценить то, что есть сейчас, - сказала Леся Никитюк.

Певица Асия Ахат рассказала журналистам, что в скандале Лорак-Меладзе она становится на сторону обоих.

Да, я конечно общалась с Константином Меладзе, и со мной таких вещей не происходило. Но я очень уважаю этого человека, как музыканта, что касается Каролины, я знаю, насколько она в принципе правдивая и честная. Я не вижу смысла Каролине обманывать в этом плане, поэтому мне сложно судить, - говорит певица.

Напомним,

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