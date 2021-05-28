Анна Седокова прокомментировала громкий скандал с Константином Меладзе: Скоро скандал будет еще громче
Недавно в одной из телепрограмм певица Ани Лорак рассказала, что несколько лет назад продюсер Константин Меладзе обещал ей головокружительную карьеру в обмен на близкие отношения.
Недавно во время своего визита в Киев о ситуации высказалась и певица Анна Седокова. В программе «Зірковий шлях», которую ведут Даниэль Салем и Алена Винницкая на канале «Украина», рассказала, что думает по поводу громкого скандала вокруг известного продюсера.
Мне кажется, что скоро этот скандал будет еще громче. И я не знаю, не уверена пока в своих действиях, что со временем все, кто был причастен к этому, об этом все равно станет еще более громко известно...Я желаю всем девушкам беречь себя и помнить о своей ценности, и всегда быть под защитой, - посоветовала Седокова.
Высказались по поводу скандальной истории и другие звезды.
Я не хочу ничего комментировать об этом уважаемом человеке. Это заслуженная вообще творческая личность. И честно говоря, это вообще-то подло. Единственное что я скажу, не стоит упоминать о том, что было. Стоит ценить то, что есть сейчас, - сказала Леся Никитюк.
Певица Асия Ахат рассказала журналистам, что в скандале Лорак-Меладзе она становится на сторону обоих.
Да, я конечно общалась с Константином Меладзе, и со мной таких вещей не происходило. Но я очень уважаю этого человека, как музыканта, что касается Каролины, я знаю, насколько она в принципе правдивая и честная. Я не вижу смысла Каролине обманывать в этом плане, поэтому мне сложно судить, - говорит певица.
Напомним,