Тину Кароль оштрафовали в США – подробности и видео инцидента

Отдыхая в США, Тина Кароль попала в неприятную ситуацию с полицейскими.

Все произошло, когда певица каталась на кабриолете по городу. Несмотря на то, что Тина Кароль находилась не за рулем, а на переднем пассажирском месте, – у полиции были замечания именно к ней.

Оказалось, что украинская артистка во время движения авто ехала стоя и поднимала вверх руки от приятных эмоций. Сотрудники правоохранительных органов попросили Тину предъявить документы. Штраф Кароль все-таки выписали.

В комментариях под видео поклонники отметили, что полностью согласны с действиями полиции, и что Тине не стоит забывать во время путешествий, что она находится в тот момент не в Украине.

Напомним,