Тину Кароль оштрафовали в США – подробности и видео инцидента
Отдыхая в США, Тина Кароль попала в неприятную ситуацию с полицейскими.
Оказалось, что украинская артистка во время движения авто ехала стоя и поднимала вверх руки от приятных эмоций. Сотрудники правоохранительных органов попросили Тину предъявить документы. Штраф Кароль все-таки выписали.
В комментариях под видео поклонники отметили, что полностью согласны с действиями полиции, и что Тине не стоит забывать во время путешествий, что она находится в тот момент не в Украине.
Напомним,