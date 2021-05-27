Тину Кароль оштрафовали в США – подробности и видео инцидента

27 мая 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Тину Кароль оштрафовали в США – подробности и видео инцидента
Певица Тина Кароль
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Отдыхая в США, Тина Кароль попала в неприятную ситуацию с полицейскими.

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Все произошло, когда певица каталась на кабриолете по городу. Несмотря на то, что Тина Кароль находилась не за рулем, а на переднем пассажирском месте, – у полиции были замечания именно к ней.

Оказалось, что украинская артистка во время движения авто ехала стоя и поднимала вверх руки от приятных эмоций. Сотрудники правоохранительных органов попросили Тину предъявить документы. Штраф Кароль все-таки выписали.

В комментариях под видео поклонники отметили, что полностью согласны с действиями полиции, и что Тине не стоит забывать во время путешествий, что она находится в тот момент не в Украине.

Напомним,

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