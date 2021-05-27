Від пацанки до панянки-5: врали и придумывали истории – на что способны "пацанки" ради участия в реалити

Эксклюзив 27 мая 2021 22:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Від пацанки до панянки-5: врали и придумывали истории – на что способны
Від пацанки до панянки 5 сезон
пресс-служба Нового канала

Юлия #Финиш Кудилинская рассказала, что помогло ей дойти до финала.

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Кастинг на участие в пятом сезоне реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал) длился несколько месяцев. Каждая история девушек шокировала команду проекта. Но двери Школы леди открылись для тех, кто осознавал свою Zависимость и хотел от нее избавиться.

На кастинге и в проекте я всегда говорила правду, – рассказывает финалистка реалити Юлия #Финиш Кудилинская. – Призналась о сексуальном опыте в девять лет, который у меня случился с 45-летним партнером. Рассказала об аборте в 18 лет и своей бурной жизни, где было место для наркотиков и алкоголя.

Но, похоже, не все ученицы Школы леди были искренними на камеру.

Считаю, что некоторые врали, – говорит Юля. – Они думали, что чем ярче история, тем дольше их будут держать в проекте. Я такая бешеная, что мне и придумывать нечего было. А вот после психологии с моими признаниями о сексуальном опыте еще две ученицы рассказали о своих интимных связях. Кстати, свой возраст и партнера они называли почти как в моем случае. Я даже это слушать не хотела. И не верю в их истории. Видно было, что придумывали на ходу.

Напомним,

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