Ариана Гранде поделилась серией снимков со своей тайной свадьбы: за 10 минут более миллиона лайков
В середине мая стало известно, что Ариана Гранде вышла замуж за Далтона Гомеса.
Американская певица подтвердила свое замужество, опубликовав в микроблоге серию фотографий со своей тайной свадьбы. Снимки Ариана подписала очень лаконично: "5.15.21", отметив, что бракосочетание состоялась 15 мая.
Для свадьбы невеста выбрала длинное по фигуре белое атласное платье-бюст с открытой спиной от дизайнера Веры Вонг и фату с маленьким милым бантом. Жених же предпочел классику – черный костюм с галстуком в тон.
Мероприятие было довольно скромным, тихим и можно сказать интимным. На торжестве присутствовало не более 20 человек – только самые близкие и родные пары.
Отметим, что первая публикация свадебных фото Арианы собрала менее чем за сутки больше 21 миллиона лайков, да что тут говорить, если за 10 минут отметок "нравится" было уже от 1 миллиона.
Напомним,