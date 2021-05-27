Ариана Гранде поделилась серией снимков со своей тайной свадьбы: за 10 минут более миллиона лайков

В середине мая стало известно, что Ариана Гранде вышла замуж за Далтона Гомеса.

Распространившуюся в Сети информацию, все это время пара никак не комментировала. Однако вчера Ариана Гранде приятно порадовала своих подписчиков, которых на ее странице в Инстаграм насчитывается более 230 миллионов.

Американская певица подтвердила свое замужество, опубликовав в микроблоге серию фотографий со своей тайной свадьбы. Снимки Ариана подписала очень лаконично: "5.15.21", отметив, что бракосочетание состоялась 15 мая.

Как мы ранее сообщали, церемония и празднование действительно прошли в доме артистки в Монтесито, штат Калифорния (США). Особняк был украшен композициями из свечей и цветов.

Для свадьбы невеста выбрала длинное по фигуре белое атласное платье-бюст с открытой спиной от дизайнера Веры Вонг и фату с маленьким милым бантом. Жених же предпочел классику – черный костюм с галстуком в тон.

Мероприятие было довольно скромным, тихим и можно сказать интимным. На торжестве присутствовало не более 20 человек – только самые близкие и родные пары.

Отметим, что первая публикация свадебных фото Арианы собрала менее чем за сутки больше 21 миллиона лайков, да что тут говорить, если за 10 минут отметок "нравится" было уже от 1 миллиона.

Напомним,