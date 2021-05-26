Від пацанки до панянки-5: как выглядела Валерия #Чича Ткаченко, когда употребляла наркотики

На проекте «Від пацанки до панянки-5» (Новый канал) Валерия #Чича Ткаченко отказалась от пагубной привычки.

17-летняя победительница «Від пацанки до панянки» впервые покурила травку в 13 лет, потом она попробовала более тяжелые наркотики. Перед тем, как попасть на реалити, она употребляла почти каждый день.

С деньгами на новую дозу у Леры не было проблем – она «подрабатывала», делая закладки.

Мне страшно даже представить, что бы со мной было, если бы я не решилась подать заявку на участие в «Від пацанки до панянки», – рассуждает Лера. – Хочу сказать огромное спасибо всем, кто помог мне найти настоящую себя и вытащить из той пропасти, в которую я стремительно катилась.

Победительница «Від пацанки до панянки-5» Валерия #Чича Ткаченко / пресс-служба Нового канала

За девять недель на реалити Лера отказалась от наркотиков, пережила ломки и пообещала себе больше никогда не возвращаться к старой жизни. А чтобы прошлое ее не искушало, она выставила на память фото того периода, когда плотно «сидела» на запрещенных веществах.

Смотрю на снимок и понимаю, в каком ужасном виде я была, – признается девушка. – Но понимаю это сейчас. Раньше считала, что употребление наркотиков никак не отражается на мне, а внешность от них не страдает. Как же я ошибалась!

Победительница «Від пацанки до панянки-5» Валерия #Чича Ткаченко / пресс-служба Нового канала

Также на проекте девушка смогла наладить отношения, избавиться от агрессии и научиться принимать себя.

Напомним,