Від пацанки до панянки-5: как выглядела Валерия #Чича Ткаченко, когда употребляла наркотики
26 мая 2021 16:25
Победительница «Від пацанки до панянки-5» Валерия #Чича Ткаченко
пресс-служба Нового канала
На проекте «Від пацанки до панянки-5» (Новый канал) Валерия #Чича Ткаченко отказалась от пагубной привычки.
«Від пацанки до панянки» впервые покурила травку в 13 лет, потом она попробовала более тяжелые наркотики. Перед тем, как попасть на реалити, она употребляла почти каждый день.Также на проекте девушка смогла наладить отношения, избавиться от агрессии и научиться принимать себя.
С деньгами на новую дозу у Леры не было проблем – она «подрабатывала», делая закладки.
Мне страшно даже представить, что бы со мной было, если бы я не решилась подать заявку на участие в «Від пацанки до панянки», – рассуждает Лера. – Хочу сказать огромное спасибо всем, кто помог мне найти настоящую себя и вытащить из той пропасти, в которую я стремительно катилась.
Победительница «Від пацанки до панянки-5» Валерия #Чича Ткаченко / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеОля Цибульская эмоционально отреагировала на разоблачение прессой ее мужа и знает, кто их "слил"За девять недель на реалити Лера отказалась от наркотиков, пережила ломки и пообещала себе больше никогда не возвращаться к старой жизни. А чтобы прошлое ее не искушало, она выставила на память фото того периода, когда плотно «сидела» на запрещенных веществах.
Смотрю на снимок и понимаю, в каком ужасном виде я была, – признается девушка. – Но понимаю это сейчас. Раньше считала, что употребление наркотиков никак не отражается на мне, а внешность от них не страдает. Как же я ошибалась!
Победительница «Від пацанки до панянки-5» Валерия #Чича Ткаченко / пресс-служба Нового канала
Напомним,