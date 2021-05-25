Влад Яма признался, что однажды раздел партнершу в танце: Мы ее вращали с голой грудью

25 мая 2021 14:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Влад Яма признался, что однажды раздел партнершу в танце: Мы ее вращали с голой грудью
Хореограф Влад Яма
пресс-служба Нового канала

Известный хореограф Влад Яма рассказал о конфузах во время выступлений.

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В Improv Live Show (проект показывает Новый канал) ведущий Александр Педан загадывает звездным гостям различные смешные ситуации. Они вместе с импровизаторами их весело обыгрывают. К смешным ситуациям звездам не привыкать. Они нередко попадают в щекотливые ситуации прямо на сцене во время выступлений. Одну из таких вспомнил Влад Яма.

Был один случай в Запорожье. Я каждый день участвовал в шоу-программе в ресторане, – рассказал Влад. – Выступали мы так: была пара – мы с партнершей, а еще отдельно – балет. Как-то в выходные один парень заболел. И меня попросили выучить пару номеров, чтобы заменить его. В первом же из них мы с коллегой поднимали партнершу над собой в такой себе позе «Иисуса Христа» – с раскинутыми руками. И во время этого верхней частью своего костюма она зацепилась за мой. Я ничего не почувствовал. Спокойно подняли ее над головой, потом сделали несколько медленных оборотов под классную музыку. Когда посмотрел на зрителей, понял, что они как-то странно реагируют – чем-то удивлены. Оказалось, что верх костюма партнерши полностью слетел, и мы ее вращали с голой грудью. Сами этого не видели, но зрителям было интересно (смеется).

Нередко хореографам приходится выкручиваться и тогда, когда они забывают номер.

Если во время выступления в танце забываешь движения, главное – не останавливаться, – советует Влад Яма. – Нужно продолжать что-то уверенно делать. У нас, у танцовщиков, говорят: «Даже если лажаешь, улыбайся».

Вместе с четверкой импровизаторов Вовой Шумко, Ромой Мищеряковым, Валиком Михиенко и Костей Трембовецким Влад Яма заставит зрителей смеяться в Improv Live Show уже сегодня в 20:00 на Новом канале.

Напомним,

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