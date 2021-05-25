55-летняя Руслана Писанка рассказала, планирует ли она стать мамой
Руслана Писанка и Игорь Исаков ответили на часто задаваемый вопрос – планируют ли они общих детей.
В беседе с ведущей Руслана рассказала, как после похудения на шоу "Зважені та щасливі" у нее с мужем начались проблемы со здоровьем. Также артистка призналась, что недавно Игорь переболел коронавирусом в тяжелой форме. Писанка не заразилась от мужа, и чувствовала себя хорошо, поэтому именно она в тот момент окутала его заботой.
В интервью затронули и тему детей. Ведь известно, что у Русланы и Игоря нет общих детей. Но если у мужчины есть старший сын от предыдущих отношений, то Писанка мамой так и не стала.
Мы решили с супругом, что не будем переживать над этим вопросом, – сказала актриса. – Потому что поздновато было начинать, тем более у Игоря есть сын. Он некоторое время жил с нами. Сейчас живет в Черкассах. Я занималась его воспитанием, готовить его учила, в общем всему тому, что я могла ему дать. С детьми, знаете, или складывается, или не складывается. Жизнь не заканчивается, жизнь продолжается.
Если Боженка даст – будут, если не даст – не будет. Все хорошо! – подытожил Игорь Исаков.
Напомним,