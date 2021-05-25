55-летняя Руслана Писанка рассказала, планирует ли она стать мамой

25 мая 2021 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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55-летняя Руслана Писанка рассказала, планирует ли она стать мамой
Телеведущая и актриса Руслана Писанка
instagram.com/pisankaruslana

Руслана Писанка и Игорь Исаков ответили на часто задаваемый вопрос – планируют ли они общих детей.

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Актриса Руслана Писанка не является активным пользователем социальных сетей, и интервью журналистам дает также нечасто. Однако в связи с тем, что недавно 55-летняя звезда стала телеведущей на канале 1+1, программа ЖВЛ просто не могла не попасть в гости к супругам.

В беседе с ведущей Руслана рассказала, как после похудения на шоу "Зважені та щасливі" у нее с мужем начались проблемы со здоровьем. Также артистка призналась, что недавно Игорь переболел коронавирусом в тяжелой форме. Писанка не заразилась от мужа, и чувствовала себя хорошо, поэтому именно она в тот момент окутала его заботой.

Руслана Писанка с супругом Игорем / instagram.com/pisankaruslana

В интервью затронули и тему детей. Ведь известно, что у Русланы и Игоря нет общих детей. Но если у мужчины есть старший сын от предыдущих отношений, то Писанка мамой так и не стала.

Мы решили с супругом, что не будем переживать над этим вопросом, – сказала актриса. – Потому что поздновато было начинать, тем более у Игоря есть сын. Он некоторое время жил с нами. Сейчас живет в Черкассах. Я занималась его воспитанием, готовить его учила, в общем всему тому, что я могла ему дать. С детьми, знаете, или складывается, или не складывается. Жизнь не заканчивается, жизнь продолжается.

Если Боженка даст – будут, если не даст – не будет. Все хорошо! – подытожил Игорь Исаков.

Напомним,

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