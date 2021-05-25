Вика из "НеАнгелов" – о реакции на закрытие группы: У нас со Славой был культурный шок
25 мая 2021 01:00
Виктория Смеюха
пресс-служба канала Украина
О прекращении публичной деятельности «НеАнгелов» стало известно еще в марте. Эту новость уже успели прокомментировать экс-солистка группы - Слава Каминская и продюсер Юрий Никитин.
«НеАнгелы» Виктория в программе «Зірковий шлях», которую ведут Даниэль Салем и Алена Винницкая на канале «Украина», рассказала, кто из коллег по сцене поддержал ее в сольной карьере.
Я хочу подчеркнуть, что это решение принял Юра. Чтобы никто не думал, что кто-то из нас вышел, захотел выделиться, что-то сделать, доказать кому-то свое превосходство, свою индивидуальность раскрыть – это все неправда. Я была не готова к тому, чтобы распустить коллектив. И в тот день, когда Юра сказал, что мы заканчиваем работу, он нас вызвал к себе в офис и поставил нас перед фактом, ни я, ни Слава не были готовы. У нас был с ней культурный шок, мы потом много дней созванивались. И Слава мне писала: «Как ты себя чувствуешь?», я тоже переживала за ее состояние. Потому что мы были очень поражены этим неожиданным решением, – рассказала Смеюха, которая начала сольную карьеру под псевдонимом VIKTORIA. – Стрессовое состояния, которое я испытывала в этот период, я его никогда в жизни не испытывала. И надеюсь больше никогда не испытаю. Я не обижена, я очень благодарна Юре за все, что было сделано для нас. Потому что я очень много приобрела опыта. Он дал возможность нам почувствовать себя в ответе за свою жизнь.
Группа НеАнгелы / пресс-служба
Артистка добавила, что в нынешней ситуации ее поддержали некоторые звездные коллеги.
Абсолютно не готовила сольную деятельность. Я даже не думала о том, что это может мне принести столько удовольствия, как сегодня. Вначале с Ириной Билык говорила. Мне приятно, что Ира даже присылала мне песни после этого. Говорит: «Мне кажется, тебе подойдет вот эта песня, потому что я думала ее сама спеть, но твой голос лучше ее исполнит». Разговаривала с Андреем Данилко. Он посоветовал хорошо подумать насчет псевдонима, – рассказала VIKTORIA и поделилась, что теперь в ее планах попробовать себя в отборочном конкурсе на «Евровидение».
Напомним,