Стало известно, кем является и как выглядит муж Оли Цибульской

Журналистам удалось рассекретить личность мужа Оли Цибульской.

Несмотря на то, что Оля Цибульская является одной из самых топовых певиц и ведущих в Украине, ей мастерски удается скрывать детали своей личной жизни.

Цибульская долгое время скрывала от публики своего сына Нестора. Показать мальчика она решилась после того, как он сам попросил ее это сделать.

Оля Цибульская с сыном и мужем / instagram.com/cybulskaya

А вот своего супруга Оля скрывает до сих пор, тем самым давая азарт журналистам докопаться до истины. И вот журналистам сайта gordon удалось это сделать.

После пристального изучения биографии певицы стало известно, что ее супругом является экс-депутат Радивиловского городского совета Сергей Грисюк. Выдала мужчину его декларация, в которой он женой указывает Ольгу Цибульскую-Грисюк, а сыном – Нестора Грисюк.

В декларации за 2020 год также указано, что Ольга Цибульская-Грисюк является собственницей автомобиля Toyota модели RAV-4. И действительно такой автомобиль есть у певицы. В 2019 его даже похищали, но затем нашли. О чем сама певица рассказывала в соцсетях.

Оля Цибульская с мужем / instagram.com/cybulskaya

А вот на сайте AgroTimes журналистам удалось найти фотографию Сергея. Она была прикреплена к заявлению мужчины о работе предприятия.

Муж Оли Цибульской / agrotimes.ua

Напомним,