Оля Цибульская прокомментировала скандальный развод DZIDZIO: Я начала получать угрозы
Близкие отношения певицы Оли Цибульской и DZIDZIO давно вызывают особый интерес публики. Артисты дружат долгие годы и даже стали кумовьями.
В этом же интервью звезда обратилась к бывшей жене певца и предложила записать совместный дуэт.
Слава, ты точно смотришь это интервью, и если ты думаешь, что я дуэтом «Цьомаю» и «Киця» забрала у тебя славу, которая должна была принадлежать тебе, я тебе предлагаю помощь. Я напишу песню, я знаю как это делается, и запишем дуэт.
В очередной раз знаменитость прокомментировала и сходство своего сына Нестора с DZIDZIO. Женщину очень задевают подобные сравнения, ведь у мальчика есть отец, которого звезда не показывает публике. А вот с Михаилом ее все эти годы связывали только дружеские и рабочие отношения.
Мне кажется, чтобы я сейчас не сказала, все равно все скажут, что я шлюха, разлучница. Что я влезла в семью и родила DZIDZIO сына. Поэтому нет, ничего у нас с DZIDZIO не было, сын не от него. DZIDZIO НЕ отец Нестора. Я об этом говорила тысячу раз ,‒ отметила Оля.
Я даже в какой-то момент, начала получать угрозы разные в смс, в соцсетях, там была месть кланами, родственники родственников, подруги подруг, новые страницы с нулем подписчиков. Когда это все рухнуло мне на голову, я специально в интервью говорила, мы с кумом, но это никак не останавливало эту волну угроз,‒ поделилась знаменитость.
Напомним,