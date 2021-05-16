Оля Цибульская прокомментировала скандальный развод DZIDZIO: Я начала получать угрозы

16 мая 2021 12:00 Катерина Даниленко
Оля Цибульская прокомментировала скандальный развод DZIDZIO: Я начала получать угрозы
Певица Оля Цибульская
социальная сеть Instagram

Близкие отношения певицы Оли Цибульской и DZIDZIO давно вызывают особый интерес публики. Артисты дружат долгие годы и даже стали кумовьями.

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В интервью Кате Осадчей исполнительница рассказала, что думает о разводе Михаила и его жены Ярославы. Оля призналась, что давно чувствовала ревность со стороны Ярославы, однако до сих пор не понимает, она ревновала ее как женщина или как артистка.

В этом же интервью звезда обратилась к бывшей жене певца и предложила записать совместный дуэт.

Слава, ты точно смотришь это интервью, и если ты думаешь, что я дуэтом «Цьомаю» и «Киця» забрала у тебя славу, которая должна была принадлежать тебе, я тебе предлагаю помощь. Я напишу песню, я знаю как это делается, и запишем дуэт.

Оля Цибульска и DZIDZIO / социальная сеть Instagram

В очередной раз знаменитость прокомментировала и сходство своего сына Нестора с DZIDZIO. Женщину очень задевают подобные сравнения, ведь у мальчика есть отец, которого звезда не показывает публике. А вот с Михаилом ее все эти годы связывали только дружеские и рабочие отношения.

Мне кажется, чтобы я сейчас не сказала, все равно все скажут, что я шлюха, разлучница. Что я влезла в семью и родила DZIDZIO сына. Поэтому нет, ничего у нас с DZIDZIO не было, сын не от него. DZIDZIO НЕ отец Нестора. Я об этом говорила тысячу раз ,
‒ отметила Оля.

Оля Цибульская с сыном Нестором / социальная сеть Instagram

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Вспомнила артистка, что в какой-то момент получала в разных мессенджерах угрозы от Ярославы Хомы. Поднимать эту тему в разговоре с кумом она не решилась.

Я даже в какой-то момент, начала получать угрозы разные в смс, в соцсетях, там была месть кланами, родственники родственников, подруги подруг, новые страницы с нулем подписчиков. Когда это все рухнуло мне на голову, я специально в интервью говорила, мы с кумом, но это никак не останавливало эту волну угроз,
‒ поделилась знаменитость.

Напомним,

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