DZIDZIO отреагировал на интервью жены стихотворением: Так неприятно пахнет грязь

15 мая 2021 18:00 Катерина Даниленко
DZIDZIO отреагировал на интервью жены стихотворением: Так неприятно пахнет грязь
DZIDZIO
социальная сеть Instagram

Неожиданная новость о разводе DZIDZIO и его супруги SLAVIA совсем недавно потрясла весь шоу-бизнес.

Читайте такжеЗлата Огневич рассказала, как стала жертвой жестокости любимого
Музыкант в интервью Кате Осадчей заявил, что уже давно не живет с избранницей. Сама же Ярослава Хома дала несколько скандальных интервью, где рассказала, изменял ли ей муж, а также объяснила, почему они за многие годы брака не обзавелись детьми.

Музыкант не поощряет такое поведение благоверной, ведь отношения двух людей не должны касаться общественности. В своем микроблоге артист опубликовал стих, в котором речь идет о подлости и лжи.

Пост Михаил сопроводил эффектным снимком, где он держит большую цепь и металлические оковы, расположившись в поле.

Прикрилась чистотою підлість. І вилізла на слуп. Завила на весь світ жалійка. Так неприємно пахне бруд. Собаки брешуть, вітер носить. А я тихесенько мовчу. Нікому правди не розкажу. Бо правда ‒ гірша за брехню... Моя поезія,
‒ написав исполнитель.

DZIDZIO / социальная сеть Instagram

Читайте такжеТина Кароль похвасталась природной красотой и пышным бюстом на снимках с отдыха – фото
Подписчики сразу же поняли, что такое обращение DZIDZIO написал не просто так, он хотел поделиться своей болью. В комментариях пользователи стали поддерживать музыканта. Не прошел мимо такого личного поста и певец Александр Пономарев:

Важке випробування в твоєму житті, Михайле ! Нехай Боженька допоможе пройти тобі його достойно!

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд разводы звезд социальные сети Dzidzio фото новости Михаил Хома Ярослава Хома

Материалы по теме

Влад Яма трогательно признался в любви жене и сыну ‒ фото
Новости

Влад Яма трогательно признался в любви жене и сыну ‒ фото
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.05.2021)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.05.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)
Телешоу

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)
Мир наизнанку-12: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)
Телешоу

Мир наизнанку-12: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 15.05.2021)

Популярное на сайте

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)
Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)

Популярное видео

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.05.2021)
Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK