DZIDZIO отреагировал на интервью жены стихотворением: Так неприятно пахнет грязь

Неожиданная новость о разводе DZIDZIO и его супруги SLAVIA совсем недавно потрясла весь шоу-бизнес.

Музыкант в интервью Кате Осадчей заявил, что уже давно не живет с избранницей. Сама же Ярослава Хома дала несколько скандальных интервью, где рассказала, изменял ли ей муж, а также объяснила, почему они за многие годы брака не обзавелись детьми.

Музыкант не поощряет такое поведение благоверной, ведь отношения двух людей не должны касаться общественности. В своем микроблоге артист опубликовал стих, в котором речь идет о подлости и лжи.

Пост Михаил сопроводил эффектным снимком, где он держит большую цепь и металлические оковы, расположившись в поле.

Прикрилась чистотою підлість. І вилізла на слуп. Завила на весь світ жалійка. Так неприємно пахне бруд. Собаки брешуть, вітер носить. А я тихесенько мовчу. Нікому правди не розкажу. Бо правда ‒ гірша за брехню... Моя поезія,

‒ написав исполнитель.

DZIDZIO / социальная сеть Instagram

Подписчики сразу же поняли, что такое обращение DZIDZIO написал не просто так, он хотел поделиться своей болью. В комментариях пользователи стали поддерживать музыканта. Не прошел мимо такого личного поста и певец Александр Пономарев:

Важке випробування в твоєму житті, Михайле ! Нехай Боженька допоможе пройти тобі його достойно!

Напомним,