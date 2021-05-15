DZIDZIO отреагировал на интервью жены стихотворением: Так неприятно пахнет грязь
Неожиданная новость о разводе DZIDZIO и его супруги SLAVIA совсем недавно потрясла весь шоу-бизнес.
Музыкант не поощряет такое поведение благоверной, ведь отношения двух людей не должны касаться общественности. В своем микроблоге артист опубликовал стих, в котором речь идет о подлости и лжи.
Пост Михаил сопроводил эффектным снимком, где он держит большую цепь и металлические оковы, расположившись в поле.
Прикрилась чистотою підлість. І вилізла на слуп. Завила на весь світ жалійка. Так неприємно пахне бруд. Собаки брешуть, вітер носить. А я тихесенько мовчу. Нікому правди не розкажу. Бо правда ‒ гірша за брехню... Моя поезія,‒ написав исполнитель.
Важке випробування в твоєму житті, Михайле ! Нехай Боженька допоможе пройти тобі його достойно!
Напомним,