Тина Кароль похвасталась природной красотой и пышным бюстом на снимках с отдыха – фото
15 мая 2021 16:00
Певица Тина Кароль
социальная сеть Instagram
После финала «Голоса країни» певица Тина Кароль отправилась на отдых на Сейшелы.
Читайте такжеОля Цибульская рассказала о "подкатах" из Instagram: direct – источник шуток и курьезовКомпанию знаменитости составил ее 12-летний сын Вениамин. Вместе с мальчиком звезда наслаждается райским пляжем, могучим Индийским океаном и изучает коралловые рифы и заповедники. Кадрами с отдыха исполнительница делится в своем Instagram.
Так, в этот раз артистка взбудоражила поклонников сексуальными снимками, на которых продемонстрировала пышный бюст в обтягивающем топе. Кроме того, на селфи звезда позирует без грамма макияжа и укладки. В таком виде фанаты редко видят Тину.
Instagram-stories Тины Кароль / социальная сеть Instagram
Напомним,