Тина Кароль похвасталась природной красотой и пышным бюстом на снимках с отдыха – фото

15 мая 2021 16:00 Катерина Даниленко
Тина Кароль похвасталась природной красотой и пышным бюстом на снимках с отдыха – фото
Певица Тина Кароль
социальная сеть Instagram

После финала «Голоса країни» певица Тина Кароль отправилась на отдых на Сейшелы.

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Компанию знаменитости составил ее 12-летний сын Вениамин. Вместе с мальчиком звезда наслаждается райским пляжем, могучим Индийским океаном и изучает коралловые рифы и заповедники. Кадрами с отдыха исполнительница делится в своем Instagram.

Так, в этот раз артистка взбудоражила поклонников сексуальными снимками, на которых продемонстрировала пышный бюст в обтягивающем топе. Кроме того, на селфи звезда позирует без грамма макияжа и укладки. В таком виде фанаты редко видят Тину.

Instagram-stories Тины Кароль / социальная сеть Instagram

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Ошеломленные подписчики тут же засыпали Кароль комплиментами, отмечая ее цветущий вид: «Это лучший ракурс», «Божественная», «Какая же Тина красивая», «Естественная красота никогда не выйдет с моды», «Невероятной красоты женщина».

Напомним,

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