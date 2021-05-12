Оля Цибульская рассказала о "подкатах" из Instagram: direct – источник шуток и курьезов

За кулисами Improv Live Show (Новый канал) известная певица Оля Цибульская показала сообщения из соцсети.

Instagram известных людей – источник шуток и курьезов. Точнее, их direct. О личных сообщениях от фанатов рассказала певица Оля Цибульская . За кулисами Improv Live Show, которое показывает Новый канал, она призналась, как к ней «подкатывают» в Instagram.

Я советую всем девушкам относиться к таким «диванным рыцарям» с иронией, а парням не злоупотреблять креативом и завоевывать красавиц действиями, а не словами, – говорит артистка. – А чтобы поднять вам настроение, сформировала топ-5 самых забавных ухаживаний.

1. «Киса! Если бы я был котом, то провел бы с тобой все девять жизней».

2. «Мы не носки, но были бы прекрасной парой».

3. «Оля, можете сбросить фотку со своей новой фотосессии? Хочу показать Деду Морозу, что я хочу на Новый год».

4. «Моя девушка рассталась со мной, потому что я лайкаю и комментирую все твои фото. Получается, теперь ты моя девушка. Дай свой номер!»

5. «Вы мне нравитесь, я буду настаивать».

Я даже помню, как прикольно ответила на последнее: «В вашем возрасте настаивать нужно шишки на спирту и втирать в поясницу, – пошутила певица.

Это был только юмористический разогревчик! Чтобы посмеяться вволю, смотрите Improv Live Show по ссылке. Вместе с импровизаторами и ведущим Александром Педаном зажигали Оля Цибульская, Василий Вирастюк и Виктор Гевко.

Напомним,