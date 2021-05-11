Юлия Санина осталась очень недовольна отдыхом в Египте – подробности
Недавно Юлия Санина слегка расстроила фанатов своим заявлением о том, что концерт группы The Hardkiss переносится на год.
В качестве курорта для семейного отдыха фронтвумен группы The Hardkiss в этот раз выбрала солнечный Египет. Однако спустя несколько дней Юлия разочаровалась в своем выборе.
На странице в Инстаграм Санина написала, что ей категорически не понравилось практически все в этой стране: начиная от отеля, и заканчивая местными достопримечательностями.
Худший отпуск – done. Обычно нам всегда везет, но не в этот раз. Выводы, которые я сделала для себя: Египет - не моя страна. Египет – не мой тип природы (не воспринимаю море без зеленых гор вокруг). Египет – не мой уровень сервиса и питания. Новые отели в Египте – это скорее приговор, нежели бонус. Закрываю для себя путешествия в эту страну, – уверяет звезда. – Пишу этот пост, как напоминание себе же, вдруг решу когда-либо снова рискнуть. Из хорошего – счастливый сын, красивое море и закат. Этим, пожалуй, с вами и поделюсь.
Напомним,