Юлия Санина осталась очень недовольна отдыхом в Египте – подробности

11 мая 2021 15:10 Юлия Туренко
Юлия Санина осталась очень недовольна отдыхом в Египте – подробности
Певица Юлия Санина
instagram.com/the_hardkiss

Недавно Юлия Санина слегка расстроила фанатов своим заявлением о том, что концерт группы The Hardkiss переносится на год.

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Освободившееся от репетиций время, Юлия Санина решила не терять зря. Вместе со своим мужем Валом и сыном Даниилом певица отправилась на отдых за границу.

В качестве курорта для семейного отдыха фронтвумен группы The Hardkiss в этот раз выбрала солнечный Египет. Однако спустя несколько дней Юлия разочаровалась в своем выборе.

На странице в Инстаграм Санина написала, что ей категорически не понравилось практически все в этой стране: начиная от отеля, и заканчивая местными достопримечательностями.

Певица Юлия Санина / instagram.com/the_hardkiss
Из хороших моментов Юлия смогла выделить лишь красивое море и невероятный закат. Но вот повторно отправляться на отдых в эту страну она больше не хочет.

Худший отпуск – done. Обычно нам всегда везет, но не в этот раз. Выводы, которые я сделала для себя: Египет - не моя страна. Египет – не мой тип природы (не воспринимаю море без зеленых гор вокруг). Египет – не мой уровень сервиса и питания. Новые отели в Египте – это скорее приговор, нежели бонус. Закрываю для себя путешествия в эту страну, – уверяет звезда. – Пишу этот пост, как напоминание себе же, вдруг решу когда-либо снова рискнуть. Из хорошего – счастливый сын, красивое море и закат. Этим, пожалуй, с вами и поделюсь.

Певица Юлия Санина с сыном / instagram.com/the_hardkiss
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В комментариях к публикации некоторые подписчики поддержали эмоции Юлии, а кто-то даже начал делиться своими излюбленными маршрутами: «Юленька, полностью поддерживаю Вас в решении закрыть вопрос по «отдыху» в Египте», «Турция влюбила меня в последний раз. Черногория тоже», «Рекомендую Грузію», «Погнали в Железный Порт».

Напомним, 

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