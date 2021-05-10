Від пацанки до панянки-5: каким был выпускной в Школе леди – в фоторепортаже

Від пацанки до панянки-5: каким был выпускной в Школе леди – в фоторепортаже

В понедельник, 3 мая, Новый канал объявил имя победительницы пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки».

Победительницей стала 17-летняя Валерия #Чича Ткаченко, поборовшая наркотическую Zависимость. Сейчас все участницы реалити строят новую жизнь вне стен проекта. TV.UA решил вспомнить, каким был пятый сезон и выпускной вечер в эксклюзивном фоторепортаже.

пресс-служба

Выпускной вечер в Школе леди решили провести традиционно – с пышными платьями, звездными гостями, торжественными речами и встречей бывших одноклассниц. Финалисток пришла поздравить победительница четвертого сезона реалити Евгения Мазур. И дала ценные советы, как не вернуться к старой жизни после проекта.

Победительница "Від пацанки до панянки-4" Женя Мазур и финалистка Юлия Чигринец / пресс-служба

Главный совет прост: после выхода за дверь Школы леди не нужно останавливаться в развитии, – делится Мазур. – Надо верить в себя и свои успехи. Хотеть чего-то большего, лучшего и светлого. В этом случае никогда не захочется вернуться к старой жизни.

На выпускном балу финалистки примерили каблуки, станцевали нежный вальс, вместе пели саундтрек пятого сезона «Не впасти», который написала Alina Pash. И вспоминали, каким было для них обучение.

пресс-служба

В Школе леди мне говорили, что у меня самая страшная история, – говорит Юля #Финиш Кудилинская. – Раньше я не задумывалась об этом. Просто научилась держать все в себе, да и не было с кем делиться. Сейчас хотелось бы поблагодарить всех людей в реалити, которые понимали и верили в меня, и благодаря которым я стала другой.

пресс-служба

Каким было обучение в Школе леди – смотрите по ссылке.

пресс-служба

пресс-служба