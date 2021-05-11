Тина Кароль назвала свой идеальный вес, рассказала о борьбе со стрессом, и чем похож на нее сын
Ведущая ICTV Александра Кучеренко узнала у Тины Кароль о ее первом провальном выступлении, сыне и идеальном весе.
По мнению Кароль, обратной стороной популярности является рутина, а ее главное достижение в жизни – сын Вениамин.
С ним сложно договориться, – так певица ответила на вопрос о том, чем больше всего похож на нее сын.
Узнала Александра Кучеренко у Кароль и о том, как певица борется со стрессом. Оказывается ей для этого достаточно остаться наедине. А вот интриги она бы никогда не смогла простить.
Также популярная исполнительница рассказала какую музыку слушает в пробках.
Сейчас слушаю свой альбом "Красиво". Мне действительно нравится то, что получилось, – сказала Тина Кароль.
Напомним,