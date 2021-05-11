Тина Кароль назвала свой идеальный вес, рассказала о борьбе со стрессом, и чем похож на нее сын

11 мая 2021 00:30 Юлия Туренко
Тина Кароль назвала свой идеальный вес, рассказала о борьбе со стрессом, и чем похож на нее сын
Певица Тина Кароль
instagram.com/_fantina

Ведущая ICTV Александра Кучеренко узнала у Тины Кароль о ее первом провальном выступлении, сыне и идеальном весе.

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Известная украинская певица Тина Кароль призналась ведущей канала ICTV Александре Кучеренко, что очень бы хотела родить дочь. Звезда шоу-бизнеса дала откровенное интервью в формате рубрики "33 за 3" проекта "Утро в большом городе".

По мнению Кароль, обратной стороной популярности является рутина, а ее главное достижение в жизни – сын Вениамин.

С ним сложно договориться, – так певица ответила на вопрос о том, чем больше всего похож на нее сын.

Тина Кароль с сыном Вениамином / instagram.com/tina_karol

Узнала Александра Кучеренко у Кароль и о том, как певица борется со стрессом. Оказывается ей для этого достаточно остаться наедине. А вот интриги она бы никогда не смогла простить.

Также популярная исполнительница рассказала какую музыку слушает в пробках.

Сейчас слушаю свой альбом "Красиво". Мне действительно нравится то, что получилось, – сказала Тина Кароль.

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

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Певице стыдно за свое первое выступление, однако за 15 лет на сцене она поняла, что каждый раз, как первый. А между авокадо и салом, Тина уверенно выбрала сало и отметила, что старается не выходить за отметку – более 58 килограммов.

Напомним,

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