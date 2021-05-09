МастерШеф. Профессионалы 3 сезон 14 выпуск: кто покинул шоу
8 мая на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 14 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-3. Кто покинул шоу в 14 выпуске от 08.05.2021 - читайте на сайте TV.UA.
В битве черных участники прошли проверку не только на кулинарный талант, но и на фантазию. Под коробками они увидели различные предметы – шнурки, расческу, зубную щетку, джойстик и утюг. Вопреки ожиданиям профи, им нужно было не воссоздавать копию предметов, а приготовить для них съедобную пару, с которой вместе их предмет сыграл бы идеальный дуэт.
Для джойстика Элеонора подала игровую консоль и диски – шоколадный бисквит с заварным кремом, черным шоколадом, малиновым соусом и кули из смородины. Идея с приставкой понравилась Эктору, он оценил по достоинству презентацию и гармонию вкусов. А Ольга призналась, что микрю Эли превосходит даже некоторых французских шефов.
Виталий к шнуркам решил приготовить кед – брауни с крем-сыром, карамельным яблоком и мандарином. Как отметили судьи, форма не особо напоминала кед, по вкусам десерт получился слишком сладким, а трюфельная паста была лишней.
Николай Люлько решил “погладить” утюгом мятую футболку из морепродуктов – креветок, кальмаров и мидий, обжаренных с овощами под тонким желе. Профи удалось передать текстуру мятой ткани и судьи оценили его прекрасную работу с морепродуктами.
Николай Мыгаль к зубной щетке подал невероятный тюбик зубной пасты – лимонный мусс с бисквитом, шоколадом и глазурью. Крем выглядел точь-в-точь как настоящая паста, а яркие цвета напомнили судьям стиль поп-арт. Хоть десерт казался не очень аккуратным, детали были изумительными, как и вкус лимонного курда.
Лилия и Виталий не смогли воссоздать форму предмета и их блюда оказались самыми слабыми. Десерт Лили получился гораздо удачнее по вкусовым качествам, и она получила белый фартук.
К сожалению, в 14 выпуске проект "МастерШеф. Профессионалы 3" покинул Виталий Нужный.