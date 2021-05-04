МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2021)
4 мая 2021 06:00
Юлия Туренко
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 08.05.2021)
пресс-служба
8 мая на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 14 выпуск 3 сезона шоу МастерШеф. Профессионалы. 14 выпуск проекта МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 14 выпуске шоу МастерШеф. Профессионалы-3
: На кухне «МастерШеф.Профессионалы»-3 кулинары проявят свои таланты в индивидуальном конкурсе. Девятке предстоит презентовать «плавающие острова»! Судьи вдохновятся классическим австралийским блюдом «поплавок» – это мясной пирог, который плавает в гороховом супе – и попросят профи приготовить авторское блюдо по такому же принципу! Одна составляющая должна плавать в другой, и при этом гармонично сочетаться. Смогут ли профи за полтора часа придумать и приготовить такое сложное блюдо, к тому же по авторскому рецепту? И кто отправится домой в битве черных?
14 выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите 08.05.2021 в 19:00 на СТБ и 17.05.2021 онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф. Профессионалы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.