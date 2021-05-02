МастерШеф. Профессионалы 3 сезон 13 выпуск: кто покинул шоу
1 мая на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 13 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-3. Кто покинул шоу в 13 выпуске от 01.05.2021 - читайте на сайте TV.UA.
По условиям битвы черных в 13 выпуске МастерШеф. Профессионалы 3 сезон каждому участнику достался один ингредиент, который и стал «звездой» блюда. Кому-то досталась печень, кому-то кроль, а кому-то сибас.
К сожалению, в 13 выпуске проект "МастерШеф. Профессионалы 3" покинула Лидия Корниенко.