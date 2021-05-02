МастерШеф. Профессионалы 3 сезон 13 выпуск: кто покинул шоу

2 мая 2021 00:02 Юлия Туренко
МастерШеф. Профессионалы 3 сезон 13 выпуск: кто покинул шоу
МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 13 выпуске от 01.05.2021
пресс-служба

1 мая на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 13 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-3. Кто покинул шоу в 13 выпуске от 01.05.2021 - читайте на сайте TV.UA.

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Сегодня на битве черных фартуков участникам проекта МастерШеф. Профессионалы-3 нужно было приготовить блюдо ресторанного уровня, однако не используя при этом разные техники. В этот раз они должны были пользоваться исключительно микроволновкой. 

По условиям битвы черных в 13 выпуске МастерШеф. Профессионалы 3 сезон каждому участнику достался один ингредиент, который и стал «звездой» блюда. Кому-то досталась печень, кому-то кроль, а кому-то сибас.

К сожалению, в 13 выпуске проект "МастерШеф. Профессионалы 3" покинула Лидия Корниенко.

МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 13 выпуске от 01.05.2021 / пресс-служба

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