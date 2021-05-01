Холостяк-11: кто покинул шоу в 9 выпуске от 30.04.2021

30 апреля на телеканале СТБ в эфир вышел 9 выпуск романтического проекта Холостяк-11. Кто покинул шоу Холостяк 11 сезон в 9 выпуске - читайте на нашем сайте TV.UA.

Свидания Михаила с девушками на девятой неделе проекта прошли в солнечном Египте. Участниц проекта снова ждали приятные бонусы: кто-то имел приятный сюрприз – возможность присоединиться к любому из свиданий и подарок от Михаила, кому-то же достался ключ от номера Холостяка

Однако девушки не упустили возможность узнать больше о Холостяке и вывести на чистую воду своих соперниц… Одной из них это стоило участия в шоу.

Юля "Зайка"

К сожалению, в 9 выпуске проекта Холостяк Михаил попрощался с Юлей. Шанс, который главный герой дал девушке на прошлой Церемонии роз, был ею не оправдан.

В видеообращении перед Церемонией Юля не находила слов, чтобы записать приветствие Холостяку. Натягивала улыбку и пыталась вновь что-то сказать в камеру. Это и стало причиной того, что Миша засомневался в чувствах Юли - или она не может их выражать, или их просто нет.

Перед тем, как отпустить участницу домой, он сказал, что видимо ошибся, и ни к кому у него не было так быстро чувств, как к ней, у него екнуло сразу, как только он ее увидел на первом свидании.

Перед тем, как посадить Юлю в машину Михаил спросил у нее, какие чувства она испытывает к нему. Но она и тут промолчала.

Прощание было ужасным. Сложно. Нравилась и нравится. Щемит в груди. Я просчитался, – заключил Холостяк.