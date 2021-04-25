Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)

25 апреля 2021 06:00 Юлия Туренко
Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)
пресс-служба канала СТБ

30 апреля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 9 выпуск шоу Холостяк-11. 9 выпуск проекта Холостяк 11 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Смотрите в 9 выпуске шоу Холостяк-11: участниц проекта снова ждут приятные бонусы, которые будут обозначены на карточках. Самой удачливой достанется ключ от номера Холостяка! Не менее приятный сюрприз – возможность присоединиться к любому из свиданий и подарок от Михаила. Одна из девушек решит присвоить себе не одну, а сразу несколько карточек, что не на шутку разозлит конкуренток. Кроме того, Холостяк пригласит участниц на яхту, где устроит вечеринку. Претенденткам на сердце главного героя нужно будет придумать игры. Девушки не упустят возможность узнать больше о Холостяке и вывести на чистую воду своих соперниц…

9 выпуск шоу Холостяк-11 смотрите 30.04.2021 в 19:00 на СТБ и 9 мая онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Холостяк-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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