Холостяк-11: кто покинул шоу в 8 выпуске от 23.04.2021

23 апреля на телеканале СТБ в эфир вышел 8 выпуск романтического проекта Холостяк-11. Кто покинул шоу Холостяк 11 сезон в 8 выпуске - читайте на нашем сайте TV.UA.

Таня

На СТБ состоялась 8 Церемония роз реалити Холостяк-11 . И девушки, и сам главный герой отметили, что более яркого и колоритного окончания недели еще не было. Но шокирующим стало то, что Миша был настроен попрощаться сразу с двумя участницами. Кто уехал домой на 8 неделе и почему?

Холостяк Михаил Заливако попрощался с Таней. Мужчина признался, что для него важна легкость в общении. Однако химии между ними так и не произошло.

Я понимаю, что больше, чем дружба, между нами не будет, – прокомментировал Холостяк и провел участницу.

А вот Юля «Зайка» вновь пришла на Церемонию роз в подавленном настроении. На сей раз потому, что она не ладит с соперницами, а самой ей кажется, что Миша обделил ее вниманием. И это несмотря на то, что на неделе у них было страстное индивидуальное свидание в спа.

Однако это не все, что стало камнем преткновения для пары. Девушка так и не была до конца откровенна с Мишей, ведь не смогла рассказать всего о прошлых отношениях. Более того, на видеообращении Юля начала жаловаться на других участниц. Холостяку надоело доказывать девушке, что он к ней что-то чувствует.

На свиданиях – огонь огненный. А во время разговора и дыма нет. Мне надоело доказывать, что между нами есть симпатия. Я устал пытаться понять твое молчание, разбираться с твоим плохим настроением, – заключил Миша.

А вот когда Холостяк решил провести Юлю, девушка буквально смогла выпросить ещё один шанс и остаться на проекте. Когда главный герой почувствовал через объятия, насколько сильно «Зайка» волнуется, решил оставить-таки участницу в проекте.