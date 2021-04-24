Холостяк-11: кто покинул шоу в 8 выпуске от 23.04.2021
23 апреля на телеканале СТБ в эфир вышел 8 выпуск романтического проекта Холостяк-11. Кто покинул шоу Холостяк 11 сезон в 8 выпуске - читайте на нашем сайте TV.UA.
Таня
Холостяк Михаил Заливако попрощался с Таней. Мужчина признался, что для него важна легкость в общении. Однако химии между ними так и не произошло.
Я понимаю, что больше, чем дружба, между нами не будет, – прокомментировал Холостяк и провел участницу.
Однако это не все, что стало камнем преткновения для пары. Девушка так и не была до конца откровенна с Мишей, ведь не смогла рассказать всего о прошлых отношениях. Более того, на видеообращении Юля начала жаловаться на других участниц. Холостяку надоело доказывать девушке, что он к ней что-то чувствует.
На свиданиях – огонь огненный. А во время разговора и дыма нет. Мне надоело доказывать, что между нами есть симпатия. Я устал пытаться понять твое молчание, разбираться с твоим плохим настроением, – заключил Миша.
А вот когда Холостяк решил провести Юлю, девушка буквально смогла выпросить ещё один шанс и остаться на проекте. Когда главный герой почувствовал через объятия, насколько сильно «Зайка» волнуется, решил оставить-таки участницу в проекте.