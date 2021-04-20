Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)

20 апреля 2021 18:11 Юлия Туренко
Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)
пресс-служба

23 апреля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск шоу Холостяк-11. 8 выпуск проекта Холостяк 11 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Смотрите в 8 выпуске шоу Холостяк-11: На проекте пройдет еще одна неделя в солнечном Египте. Одна из девушек на свидании с Холостяком ощутит себя царицей Клеопатрой! Вместе с Михаилом участница выберет особенный аромат в парфюмерном магазине и отправится в спа... Не пропустите самое страстное свидание сезона! Перед Церемонией роз девушкам нужно будет как следует постараться, чтобы собрать себе образы на встречу с Холостяком. Чтобы получить наряды, участницам придется заработать на них денег. А сделать это они смогут с помощью своих талантов и труда: смастерив украшения, приготовив десерты и даже расшифровав иероглифы! Кому удастся собрать наибольшую сумму и приобрести самый эффектный наряд? С кем из девушек Михаил неожиданно сбежит? А кого конкурентки заподозрят в сомнительном прошлом?

8 выпуск шоу Холостяк-11 смотрите 23.04.2021 в 19:00 на СТБ и 2 мая онлайн на нашем сайте TV.UA.

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