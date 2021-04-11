Холостяк-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2021)

11 апреля 2021 22:00 Юлия Туренко
Холостяк-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2021)
пресс-служба

16 апреля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск шоу Холостяк-11. 7 выпуск проекта Холостяк 11 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Смотрите в 7 выпуске шоу Холостяк-11: Следующие свидания Холостяка с девушками пройдут за границей. Главный герой пригласит участниц провести вместе время под жарким солнцем! Первой индивидуальное общение с Михаилом получит участница, у которой в этот день окажется день рождения. Вместе с Холостяком она отправится в необитаемое место! Такое условие времяпрепровождения предложит паре ведущий. Но прежде, чем уехать в путешествие, девушка и главный герой должны будут выбрать вещи, которые стоят проведённого времени вместе. Максимальное возможное количество – 12 часов. Если же у пары совпадут выбранные единицы, их общее время уменьшится… Сколько часов останется у Холостяка и участницы? Что возьмёт пара на необитаемый остров? И какие ещё свидания состоятся на этой неделе? Узнайте сегодня!

7 выпуск шоу Холостяк-11 смотрите 16.04.2021 в 19:00 на СТБ и 25 апреля онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Холостяк-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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