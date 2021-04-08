Холостяк-11: стилист и участницы поделились впечатлениями о шикарной Церемонии роз в украинском стиле - фото
Пятая неделя на проекте СТБ Холостяк 11 сезон завершилась Церемонией роз в украинском стиле.
Церемония роз во Львове должна была быть именно в национальных мотивах! Хотелось создать современные образы, лишний раз продемонстрировать красоту украинской этники, – рассказывает Елена Савченко. – На самом деле, очень много решает командная работа. Гениальная идея нашего главного гримёра, Марии Самхарадзе, заплести Джессике косу просто поразила в самое сердце. Получился крутой образ и очень соответствует характеру участницы.
Важную роль сыграли дополнения – венки (особенно мне полюбился с маками), и конечно же, украшения. На Юле Зайке, Джессике, Лизе, Розали украшения очень удачно завершили образы девушек. Это так прекрасно, что украинская культура популяризируется последние годы, и мы внесли свою крошечную лепту, – подытожила стилист.
Церемония роз в украинском стиле восхитила и самих участниц. Девушки поделились впечатлениями от образов в соцсетях.
Это одна из самых красивых Церемоний роз. Когда была маленькой, я смотрела «Холостяк» только ради этих чудесных нарядов и макияжей. Все-таки наши визажисты и стилисты самые лучшие, – написала Лиза.
Эта неделя такая красивая – эстетически прекрасная и этнически интересная. Я в восторге, – поделилась эмоциями Розали. – Это платье просто великолепно: наконец мир увидел мои ноги, над которыми я работаю изо дня в день. Но при этом это выглядит очень изящно и ненавязчиво.
Большое спасибо стилистам за шикарный образ. Эти голубые стрелки – моя любовь. А прическа – произведение искусства, – отметила Даша.
Какими будут дальнейшие Церемонии роз – смотрите в романтическом реалити «Холостяк» каждую пятницу в 19:00 на СТБ. Тематика образов девушек в 6 выпуске – нюд.
Напомним,