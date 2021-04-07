Алена Шоптенко впервые рассказала о смерти мамы: Она просто сгорела на глазах

7 апреля 2021 23:52 Юлия Туренко
Алена Шоптенко впервые рассказала о смерти мамы: Она просто сгорела на глазах
Хореограф Алена Шоптенко
кадр из программы

Украинский хореограф и танцовщица Алена Шоптенко потеряла маму. Впервые звезда рассказала о смерти самого родного человека.

Читайте такжеУмер актер сериала "Чернобыль" от НВО
В откровенном интервью Анастасии Даугуле в рамках программы "Позаочі" Алена Шоптенко сообщила, что ее мамы уже нет в живых. Татьяна Васильевна последние 10 лет тяжело болела и не рассказывала родным о своем состоянии.

Она держала в тайне, не хотела никого грузить, – рассказала танцовщица. – Как жаль, что она это сделала... как жаль. Она болела 10 лет лимфолейкозом – это заболевание крови. Но потом болезнь переросла в лимфому. Она увидела это и сказала:" Ну все, мне конец ". Это был адский период. Мы пытались лечить, но это все не помогало.

Алена Шоптенко с мамой / instagram.com/alena_shoptenko

В январе 2020 года мама Алены Шоптенко отметила свое 70-летие. Любящая дочь подарила ей совместную фотосессию. А 20 мая 2020 года мама Алены умерла.

Это была наша последняя фотосессия, потому что буквально через два с половиной месяца мамы не стало, – рассказала хореограф. – Она просто сгорела на глазах. 20 мая ее не стало. Собранность моя, которой она меня учила, мне очень сильно помогла.

Танцовщица отметила, что мама – ключевой человек в ее жизни. И все, что сейчас имеет Алена, – благодаря маме.

Алена Шоптенко с мамой / instagram.com/alena_shoptenko

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Алена Шоптенко социальные сети смерть новости родители звезд Позаочі

Материалы по теме

МАСКА: на сцене шоу выступит новый ВИП-герой – эпатажный вареный Рак
Новости

МАСКА: на сцене шоу выступит новый ВИП-герой – эпатажный вареный Рак
Владимир Шумко "ударил" школьную учительницу гитарой
Новости

Владимир Шумко "ударил" школьную учительницу гитаройЭксклюзив
Глоба спрогнозировал судьбоносные перемены в жизни нескольких знаков Зодиака в апреле
Гороскопы

Глоба спрогнозировал судьбоносные перемены в жизни нескольких знаков Зодиака в апреле
Лунный гороскоп на 8 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 8 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)
4 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

4 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK