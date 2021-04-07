Алена Шоптенко впервые рассказала о смерти мамы: Она просто сгорела на глазах

Украинский хореограф и танцовщица Алена Шоптенко потеряла маму. Впервые звезда рассказала о смерти самого родного человека.

В откровенном интервью Анастасии Даугуле в рамках программы "Позаочі" Алена Шоптенко сообщила, что ее мамы уже нет в живых. Татьяна Васильевна последние 10 лет тяжело болела и не рассказывала родным о своем состоянии.

Она держала в тайне, не хотела никого грузить, – рассказала танцовщица. – Как жаль, что она это сделала... как жаль. Она болела 10 лет лимфолейкозом – это заболевание крови. Но потом болезнь переросла в лимфому. Она увидела это и сказала:" Ну все, мне конец ". Это был адский период. Мы пытались лечить, но это все не помогало.

Алена Шоптенко с мамой / instagram.com/alena_shoptenko

В январе 2020 года мама Алены Шоптенко отметила свое 70-летие. Любящая дочь подарила ей совместную фотосессию. А 20 мая 2020 года мама Алены умерла.

Это была наша последняя фотосессия, потому что буквально через два с половиной месяца мамы не стало, – рассказала хореограф. – Она просто сгорела на глазах. 20 мая ее не стало. Собранность моя, которой она меня учила, мне очень сильно помогла.

Танцовщица отметила, что мама – ключевой человек в ее жизни. И все, что сейчас имеет Алена, – благодаря маме.

Алена Шоптенко с мамой / instagram.com/alena_shoptenko

Напомним,