Умер актер сериала "Чернобыль" от НВО Пол Риттер

Британский актер Пол Риттер умер в возрасте 55 лет.

В ночь с 5 на 6 апреля из жизни ушел известный актер Пол Риттер. Причиной смерти стал рак. Долгое время Пол боролся с опухолью головного мозга.

С глубоким прискорбием мы можем подтвердить, что Пол Риттер скончался прошлой ночью, - сказал агент звезды в интервью изданию «The Guardian».

Умер актер дома. Рядом с ним в тот момент находились жена и двое детей.

Риттер получил наибольшую известность после роли в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». В 2019 году вышел сериалы «Чернобыль» от НВО, где он сыграл инженера Анатолия Дятлова, и за что был удостоен нескольких наград.

Риттер также известен своими работами в фильмах «Инферно» и «Квант милосердия». Стоит вспомнить и его роль Александра Суворова в исторической мелодраме «Екатерина Великая».

Напомним,