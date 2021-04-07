Умер актер сериала "Чернобыль" от НВО Пол Риттер
7 апреля 2021 00:40
Умер актер сериала "Чернобыль" от НВО Пол Риттер
кадр из сериала
Британский актер Пол Риттер умер в возрасте 55 лет.
из жизни ушел известный актер Пол Риттер. Причиной смерти стал рак. Долгое время Пол боролся с опухолью головного мозга.
С глубоким прискорбием мы можем подтвердить, что Пол Риттер скончался прошлой ночью, - сказал агент звезды в интервью изданию «The Guardian».
Умер актер дома. Рядом с ним в тот момент находились жена и двое детей.
Риттер также известен своими работами в фильмах «Инферно» и «Квант милосердия». Стоит вспомнить и его роль Александра Суворова в исторической мелодраме «Екатерина Великая».
Напомним,