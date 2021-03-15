Отец звезды "Пятьдесят оттенков серого" умер от коронавируса

В семье Джейми Дорнана случилось горе. 15 марта от коронавируса умер отец актера.

В возрасте 72 лет COVID-19 забрал жизнь у знаменитого британского доктора, известного акушера-гинеколога, отца звезды сериала "50 оттенков серого" Джейми Дорнана – Джима Дорнана. Мужчина заразился коронавирусом, однако побороть заболевание так и смог.

О трагедии в семье актера первым сообщило издание Daily Mail. Позже на своих страницах в социальных сетях слова соболезнования семье выразили и коллеги и друзья профессора Джима Дорнана. Сам же Джейми смерть отца пока не прокомментировал.

Джейми Дорнан с отцом / социальная сеть Instagram

Отметим, что кроме сына у Джима остались еще двое дочерей – Джессика и Лиса.

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Напомним,