Отец звезды "Пятьдесят оттенков серого" умер от коронавируса
В семье Джейми Дорнана случилось горе. 15 марта от коронавируса умер отец актера.
О трагедии в семье актера первым сообщило издание Daily Mail. Позже на своих страницах в социальных сетях слова соболезнования семье выразили и коллеги и друзья профессора Джима Дорнана. Сам же Джейми смерть отца пока не прокомментировал.
Отметим, что кроме сына у Джима остались еще двое дочерей – Джессика и Лиса.
Ситуация в Украине: с начала пандемии заразились 1 млн 467 тысяч 548 человек, выздоровели 1 млн 226 тысяч 7, летальных случаев - 28 433.
Напомним,
- МАСКА: Оля Полякова, проиграв спор, без одежды бегала по сцене вместе с Андреем Данилко.
- Меган Маркл намерена стать президентом США.