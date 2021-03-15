Бывшая "ангел" Victoria's Secret Карли Клосс впервые стала мамой

15 марта 2021 12:40 Юлия Туренко
Бывшая
Бывшая "ангел" Victoria's Secret Карли Клосс
instagram.com/joshuakushner

В жизни Карли Клосс произошло радостное событие.

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15 марта в семье Карли Клосс случилось пополнение. В одном из частных роддомов 28-летняя звезда Victoria’s Secret родила крепкого и здорового первенца.

Радостной новостью с публикой поделился счастливый отец - бизнесмен и инвестор Джошуа Кушнер. Сама новоиспеченная мама пока не поделилась радостной новостью.

Пол первенца Кушнер не сообщил. Но судя по первой фотографии малыша, у пары родился мальчик. На это может указывать шапочка голубого цвета, которую на него надели.

Добро пожаловать в мир, - пишет Джошуа.

Первенец Карли Клосс / instagram.com/joshuakushner
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Клосс и Кушнер поженились в октябре 2018 года. В Нью-Йорке состоялась скромная церемония бракосочетания. Ради супруга модель приняла иудаизм, но вот менять свои политические взгляды не стала. 

Напомним,

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