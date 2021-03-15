Бывшая "ангел" Victoria's Secret Карли Клосс впервые стала мамой
15 марта 2021 12:40
Юлия Туренко
Бывшая "ангел" Victoria's Secret Карли Клосс
instagram.com/joshuakushner
В жизни Карли Клосс произошло радостное событие.
15 марта в семье Карли Клосс случилось пополнение
. В одном из частных роддомов 28-летняя звезда Victoria’s Secret родила крепкого и здорового первенца.
Радостной новостью с публикой поделился счастливый отец - бизнесмен и инвестор Джошуа Кушнер. Сама новоиспеченная мама пока не поделилась радостной новостью.
Пол первенца Кушнер не сообщил. Но судя по первой фотографии малыша, у пары родился мальчик. На это может указывать шапочка голубого цвета, которую на него надели.
Добро пожаловать в мир, - пишет Джошуа.
Первенец Карли Клосс / instagram.com/joshuakushner
Клосс и Кушнер поженились в октябре 2018 года. В Нью-Йорке состоялась скромная церемония бракосочетания. Ради супруга модель приняла иудаизм, но вот менять свои политические взгляды не стала.
Напомним,