Василиса Фролова родила первенца: телеведущая рассекретила имя малыша и отца своего ребенка

8 марта 2021 16:53 Юлия Крутиева
Василиса Фролова родила первенца: телеведущая рассекретила имя малыша и отца своего ребенка
Телеведущая Василиса Фролова
социальная сеть Facebook

Украинская телеведущая Василиса Фролова впервые стала мамой.

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Накануне Международного женского дня в семье Василисы Фроловой произошло пополнение. 7 марта 43-летняя звезда родила первенца.

На своей странице в Facebook телеведущая опубликовала первое фото малыша, которого за ручки держат мама и папа. В подписи к снимку Василиса рассекретила имя сына.

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Мальчика назвали Родионом. Также Фролова в своей публикации отметила украинского продюсера Дмитрия Котеленца, который, видимо, и является отцом малыша.

Ведь ранее в своем интервью Кате Осадчей Василиса рассекретила своего избранника, заявив, что он известный телевизионный продюсер.

Отметим, что Дмитрий Котеленец – на телевидении с 1996 года. Он возглавлял различные подразделения украинских национальных каналов, а с 2013 года является членом жюри Национальной музыкальной премии YUNA.

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