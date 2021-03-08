Василиса Фролова родила первенца: телеведущая рассекретила имя малыша и отца своего ребенка
Украинская телеведущая Василиса Фролова впервые стала мамой.
На своей странице в Facebook телеведущая опубликовала первое фото малыша, которого за ручки держат мама и папа. В подписи к снимку Василиса рассекретила имя сына.
Ведь ранее в своем интервью Кате Осадчей Василиса рассекретила своего избранника, заявив, что он известный телевизионный продюсер.
Отметим, что Дмитрий Котеленец – на телевидении с 1996 года. Он возглавлял различные подразделения украинских национальных каналов, а с 2013 года является членом жюри Национальной музыкальной премии YUNA.