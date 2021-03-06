МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Розы

6 марта 2021 22:54 Юлия Крутиева
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Розы
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Розы
пресс-служба

6 марта на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 7 выпуск гипершоу МАСКА. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Розы.

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6 марта на канале Украина в эфир вышел 7 выпуск грандиозного детектив-шоу МАСКА. На сцене выступило пять участников группы А: яркое Солнце, эпатажный панк-рокер Сом, романтический Дракон, соблазнительная Роза и трогательное Жабеня.

Кроме того, в седьмом эпизоде проекта МАСКА зрители и звездные детективы познакомились с совершенно новым героем – фантастическим Махаоном. И только по одному выступлению пришлось угадать, какая суперзвезда спряталась в этом фантастическом образе, ведь Махаон – гость масштабного шоу «МАСКА».

Согласно голосованию в студии в номинацию попали Роза и Дракон. Зрители решили, что из этих участников покинет шоу в 7 выпуске и раскроет свою личность Роза.

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Розы скрывалась певица Алина Гросу.

Кто скрывался за образом Махаона читайте по ссылке.

Всем привет! Очень давно хотелось со всеми поздороваться именно как Алина Гросу. Мне очень приятно, что на этом проекте я начала открываться по-другому: была более раскованной, говорила те вещи, которые в жизни я бы не сказала, и демонстрировала другой вокал. Иногда – более детский голос, иногда – низкий, который очень редко можно услышать в моих песнях. Спасибо каналу «Украина» за такой интересный опыт импровизации и за возможность развивать свои актерские навыки все больше, – отметила Алина Гросу, которая также имеет актерское образование и неоднократно снималась в сериалах канала «Украина».

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