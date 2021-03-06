МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Махаона

6 марта 2021 21:16 Юлия Крутиева
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Махаона
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Махаона
пресс-служба канала Украина

6 марта на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 7 выпуск гипершоу МАСКА. Телезрители узнали, кто же скрывался за образом Махаона.

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6 марта на канале Украина в эфир вышел 7 выпуск грандиозного детектив-шоу МАСКА. На сцене выступило пять постоянных участников группы А: яркое Солнце, эпатажный панк-рокер Сом, романтический Дракон, соблазнительная Роза и трогательное Жабеня.

В седьмом эпизоде проекта МАСКА зрители познакомились с совершенно новым героем – фантастическим Махаоном. Зрителям и звездным детективам только по одному выступлению пришлось угадать, какая суперзвезда спряталась в этом фантастическом образе, ведь Махаон – гость масштабного шоу «МАСКА».

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Махаона скрывалась певица Наталья Могилевская.

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