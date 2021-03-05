Муж Илоны Гвоздевой хотел устроить мужские разборки с Владимиром Остапчуком

Проект «Танці з зірками» едва не разрушил семью Илоны Гвоздевой.

Речь идет о сезоне танцевального проекта Украины, который шел по ТВ в 2019 году. В нем Илона Гвоздева танцевала в паре с ведущим Владимиром Остапчуком.

Так совпало, что именно в момент старта проекта «Танці з зірками» стало известно о разводе Владимира с женой. Общество тут же решило, что именно Илона могла разрушить семью ведущего.

Сам Остапчук продолжительное время не комментировал свой развод. Это еще больше расстраивало Илону, ведь эта ситуация начала вредить репутации танцовщицы.

Илона Гвоздева с мужем и дочкой / instagram.com/ilonagvozdeva

Более того, у Гвоздевой начались проблемы с мужем Иваном. Мужчина не ожидал, что карьера любимой может навредить их семье. В этом самая яркая танцовщица шоу призналась в интервью YouTube-каналу «DOROTYE».

После этого Илона пыталась поговорить с Остапчуком. Девушка просила его расставить точки над «і» и объяснить, что она не виновата в его семейных проблемах.

Я попросила Вову: «Ты можешь опровергнуть любые слухи? То есть поставить точку можешь только ты. Если сейчас во всей этой истории вокруг тебя начну что-то комментировать я, это будет выглядеть, будто я оправдываюсь. Это можешь сказать только ты. Почему ты принял такое решение, почему ты со своей семьей принял решение именно на проекте это все сделать и ты должен расставить точки над «і». Кто я во всей этой истории?, - говорит Илона. - На что он сказал: «А тебе не все равно, как о тебе будут думать? А что такого я сказал? Я же ничего не сделал, это все пресса раздула».

Подобное поведение Владимира Гвоздева назвала «не мужским поступком». Более того, ее муж даже хотел устроить мужские разборки с ведущим. Но танцовщице удалось удержать любимого от глупостей.

Илона Гвоздева и Владимир Остапчук / instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним,