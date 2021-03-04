Рози Хантингтон-Уайтли полностью обнажилась для мирового глянца
Рози Хантингтон-Уайтли – одна из самых желанных женщин мира. Не зря ее модельные данные очень ценят самые популярные дизайнеры и мировые глянцы.
Рози стала главной героиней ноябрьского выпуска британской версии журнала «ELLE». Во время съемки 33-летняя модель полностью обнажилась, пряча свои интимные места руками или под пиджаком.
Спасибо невероятной команде, которая поддерживала меня на протяжении моей карьеры, - написала Хантингтон-Уайтли в комментариях под снимками.
Я не могу сказать, что все всегда идеально. Это не так. Но мы делаем усилия, мотивируем друг друга, когда нам нужно разобраться в наших проблемах, - признается девушка.
Напомним,