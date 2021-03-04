Рози Хантингтон-Уайтли полностью обнажилась для мирового глянца

4 марта 2021 15:20 Юлия Крутиева
Рози Хантингтон-Уайтли полностью обнажилась для мирового глянца
Модель Рози Хантингтон-Уайтли
instagram.com/rosiehw

Рози Хантингтон-Уайтли – одна из самых желанных женщин мира. Не зря ее модельные данные очень ценят самые популярные дизайнеры и мировые глянцы.

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На днях Рози Хантингтон-Уайтли разместила в Инстаграм фотографию со своей новой пикантной фотосессии. На ней от модели просто невозможно оторвать глаз.

Рози стала главной героиней ноябрьского выпуска британской версии журнала «ELLE». Во время съемки 33-летняя модель полностью обнажилась, пряча свои интимные места руками или под пиджаком. 

Спасибо невероятной команде, которая поддерживала меня на протяжении моей карьеры, - написала Хантингтон-Уайтли в комментариях под снимками.

Модель Рози Хантингтон-Уайтли / instagram.com/rosiehw
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В интервью изданию модель рассказала о жизни со своим 53-летним возлюбленным Джейсоном Стэтхемом и призналась, что в их отношениях не всегда все гладко.

Я не могу сказать, что все всегда идеально. Это не так. Но мы делаем усилия, мотивируем друг друга, когда нам нужно разобраться в наших проблемах, - признается девушка.

Напомним,

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