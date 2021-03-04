МАСКА: Владимир Остапчук перевоплотится в известного злодея

В каждом эфире шоу «МАСКА» Владимир Остапчук поражает невероятным перевоплощением в героев самых популярных кинолент, а на этот раз предстанет перед зрителями в образе психопата Джокера.

Голливудская драма «Джокер» стала настоящим событием в мировом кинематографе, а исполнитель главной роли Хоакин Феникс даже получил статуэтку «Оскар» за эту роль. По сюжету ленты, Артур Флек – клоун-неудачник, который страдает от психических расстройств, из-за чего становится злодеем.

Поэтому Владимир Остапчук, вжившись в образ этого героя, в начале выпуска продемонстрирует устрашающий перфоманс, который не на шутку испугает звездных детективов.

В субботу я перевоплощусь в знаменитого злодея из Готэм-сити. Но таким я буду лишь несколько минут, а затем стану милым Джокером. Поэтому спокойно: мое оружие – это юмор, – говорит ведущий масштабного шоу «МАСКА» Владимир Остапчук. – Специально для этого эфира я учился ездить на роликовых коньках. Помню, даже погода тогда помогла мне быстро на них стать, потому что на улице был мороз, а асфальт покрылся льдом. А что из этого получилось – увидите в новом выпуске гипершоу «МАСКА».

Ведущий Владимир Остапчук / пресс-служба канала Украина

В седьмом эфире зрители увидят новые выступления участников группы А – яркого Солнца, романтического Дракона, трогательного Жабеня, соблазнительной Розы и эпатажного Сома. А еще на сцене грандиозного проекта канала «Украина» появится новый загадочный герой. Кто он? Чем будут удивлять участники на этот раз? И чью личность рассекретят в конце эпизода?

Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в субботу, 6 марта, в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,