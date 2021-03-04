Никита Добрынин прокомментировал свое участие в российском "Холостяке": ведущий блокирует недовольных

Ведущий Никита Добрынин оказался в центре громкого скандала.

До начала марта имя Никиты Добрынина упоминалось в новостях только лишь с приятным посылом. В прошлом году ведущий женился на Даше Квитковой, а в этом году пара уже готовится впервые стать родителями.

Однако 2 марта в Сети всплыла информация, которая значительно подпортила репутацию Добрынину. Оказалось, что он стал ведущим проекта «Холостяк». Только вот не украинского, а российского.

14 марта россияне смогут увидеть его в эфире одного их телеканалов, где он будет помогать другу Владимира Путина и Рамзана Кадырова, певцу Тимати, искать женщину его мечты.

Ведущий Никита Добрынин с Тимати / instagram.com/holostyak.tnt.official

Такой неожиданный поступок Никиты вызвал громкий ажиотаж в прессе. Украинские звезды и простые украинцы были шокированы его решением засветиться на российском телевидении, да и еще с другом врагов Украины.

При этом сам Добрынин на своей странице в Инстаграм попытался усмирить пыл общественности и заявил, что в этом вопросе не важна политика, а только «любовь и мир».

Меня пригласили принять участие в шоу «Холостяк», которое снимается по франшизе Warner Brothers по всему миру. Сообщение от команды развлекательного ТНТ было для меня неожиданностью, и я долго думал соглашаться, - пишет артист. - Согласился. Я понимал, сколько артистов и ведущих в подобной ситуации получили негативную реакцию. А еще я понимал, что хочу, чтобы в мире было больше любви и веры в то, что все возможно. Наша история с Дашей - это история которой важно делиться. И здесь нет политики, даже если ее хочется найти и использовать против нашей семьи. Это история не о политике, это история о любви. Мне важно, чтобы вы это услышали от меня.

Ведущий Никита Добрынин / instagram.com/nikitadobrynin

Но убедить публику ему все-таки не удалось. В комментариях под этим постом украинцы вспомнили Никите о войне на востоке Украины, оккупации Крыма и убийствах украинских военных на Донбассе.

Но реакция ведущего разозлила публику окончательно. Мало того, что Добрынин стал удалять комментарии, так он еще и начал блокировать пользователей.

Чего блокируете людей с вопросами о российском «Холостяке»? Что тут такого в вопросах? Чего бояться? - пишет один из пользователей соцсети Инстаграм.

Напомним,