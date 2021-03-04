Никита Добрынин прокомментировал свое участие в российском "Холостяке": ведущий блокирует недовольных
Ведущий Никита Добрынин оказался в центре громкого скандала.
Однако 2 марта в Сети всплыла информация, которая значительно подпортила репутацию Добрынину. Оказалось, что он стал ведущим проекта «Холостяк». Только вот не украинского, а российского.
14 марта россияне смогут увидеть его в эфире одного их телеканалов, где он будет помогать другу Владимира Путина и Рамзана Кадырова, певцу Тимати, искать женщину его мечты.
Меня пригласили принять участие в шоу «Холостяк», которое снимается по франшизе Warner Brothers по всему миру. Сообщение от команды развлекательного ТНТ было для меня неожиданностью, и я долго думал соглашаться, - пишет артист. - Согласился. Я понимал, сколько артистов и ведущих в подобной ситуации получили негативную реакцию. А еще я понимал, что хочу, чтобы в мире было больше любви и веры в то, что все возможно. Наша история с Дашей - это история которой важно делиться. И здесь нет политики, даже если ее хочется найти и использовать против нашей семьи. Это история не о политике, это история о любви. Мне важно, чтобы вы это услышали от меня.
Но реакция ведущего разозлила публику окончательно. Мало того, что Добрынин стал удалять комментарии, так он еще и начал блокировать пользователей.
Чего блокируете людей с вопросами о российском «Холостяке»? Что тут такого в вопросах? Чего бояться? - пишет один из пользователей соцсети Инстаграм.
Напомним,