Ольга Сумская трогательно поздравила младшую дочь с 19-летием

3 марта 2021 14:40 Юлия Крутиева
Ольга Сумская трогательно поздравила младшую дочь с 19-летием
Ольга Сумская с дочками
instagram.com/olgasumska

Актриса Ольга Сумская поделилась редкими кадрами с дочкой Анной в честь ее дня рождения.

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2 марта в семье Ольги Сумской царила атмосфера праздника. Причина тому - день рождения младшей дочки украинской ведущей - Анне. Девушке исполнилось 19 лет.

Для всей семьи Сумской это настоящее событие, поэтому поздравить свою дочь с таким днем 54-летняя звезда решила публично, разместив пост в своем Инстаграм.

Свою публикацию Ольга сопроводила серией архивных фотографий. Актриса показала, как муж Виталий Борисюк забирал ее из роддома и несколько фотографий по мере взросления дочки.

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В комментариях к посту звезда пожелала Анне осуществления всех поставленных целей и веры в себя.

Ганнуся, @annborisyuk дівчинко наша рідненька! Ось і 19-ліття настало! Доця, сонечко, вітаємо сердечно, бажаємо віри в себе, впевненості, наполегливості в досягненні мети, ти гідна найкращого в цьому житті! Любимо тебе безмежно! – написала в Сети Ольга Сумская.

Напомним, что у Ольги Сумской есть еще один ребенок - 30-летняя дочь Антонина, которую актриса родила, находясь в браке с актером Евгением Паперным.

Напомним,

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