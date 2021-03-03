Ольга Сумская трогательно поздравила младшую дочь с 19-летием
Актриса Ольга Сумская поделилась редкими кадрами с дочкой Анной в честь ее дня рождения.
Для всей семьи Сумской это настоящее событие, поэтому поздравить свою дочь с таким днем 54-летняя звезда решила публично, разместив пост в своем Инстаграм.
Свою публикацию Ольга сопроводила серией архивных фотографий. Актриса показала, как муж Виталий Борисюк забирал ее из роддома и несколько фотографий по мере взросления дочки.
Ганнуся, @annborisyuk дівчинко наша рідненька! Ось і 19-ліття настало! Доця, сонечко, вітаємо сердечно, бажаємо віри в себе, впевненості, наполегливості в досягненні мети, ти гідна найкращого в цьому житті! Любимо тебе безмежно! – написала в Сети Ольга Сумская.
Напомним, что у Ольги Сумской есть еще один ребенок - 30-летняя дочь Антонина, которую актриса родила, находясь в браке с актером Евгением Паперным.
Напомним,