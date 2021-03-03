Ольга Сумская трогательно поздравила младшую дочь с 19-летием

Актриса Ольга Сумская поделилась редкими кадрами с дочкой Анной в честь ее дня рождения.

2 марта в семье Ольги Сумской царила атмосфера праздника. Причина тому - день рождения младшей дочки украинской ведущей - Анне. Девушке исполнилось 19 лет.

Для всей семьи Сумской это настоящее событие, поэтому поздравить свою дочь с таким днем 54-летняя звезда решила публично, разместив пост в своем Инстаграм.

Свою публикацию Ольга сопроводила серией архивных фотографий. Актриса показала, как муж Виталий Борисюк забирал ее из роддома и несколько фотографий по мере взросления дочки.

В комментариях к посту звезда пожелала Анне осуществления всех поставленных целей и веры в себя.

Ганнуся, @annborisyuk дівчинко наша рідненька! Ось і 19-ліття настало! Доця, сонечко, вітаємо сердечно, бажаємо віри в себе, впевненості, наполегливості в досягненні мети, ти гідна найкращого в цьому житті! Любимо тебе безмежно! – написала в Сети Ольга Сумская.

Напомним, что у Ольги Сумской есть еще один ребенок - 30-летняя дочь Антонина, которую актриса родила, находясь в браке с актером Евгением Паперным.

Напомним,