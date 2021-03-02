Григорий Бакланов и Настя Цымбалару готовятся к свадьбе

Звездная пара Настя Цымбалару и Григорий Бакланов рассказали о подготовке к свадьбе.

8 марта в 20:15 на СТБ зрители увидят премьеру фильма «Виновата любовь» из уникального киноцикла «Знаки любви» от легендарного украинского режиссера и королевы мелодрам Оксаны Байрак

Одни из ключевых ролей в фильме «Виновата любовь» сыграли хорошо знакомые зрителям СТБ актеры – Настя Цымбалару и Григорий Бакланов.

Пара призналась, что для них это был первый опыт партнерства не только по жизни, но и на экране.

Григорий Бакланов и Настя Цымбалару / пресс-служба канала СТБ

Актеры рассказали, почему роли в проекте натолкнули их на мысль о праздновании собственной свадьбы.

Огромная благодарность Оксане Ивановне Байрак за шанс сыграть пару и воплотить на экране наши реальные чувства. Это невероятный опыт. Играть сцену любви со своей половинкой – это максимально правдиво и честно по отношению к зрителям. К тому же мы, как и наши персонажи в фильме, готовимся к свадьбе. Как и наши герои, мы хотим организовать максимально скромный, душевный праздник и исключительно в кругу близких людей, - делится пара.

Григорий Бакланов и Настя Цымбалару / пресс-служба канала СТБ

Кроме того, уже этой весной пара появится еще в одном сериале СТБ – «Гадалка».

Напомним,