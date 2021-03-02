Сильный Тарас Цымбалюк - о сценах с поцелуями, статусе секс-символа и стереотипах относительно актеров

Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипов. Одним из героев кампании #Сильный стал актер Тарас Цымбалюк.

О детстве

В откровенном интервью Тарас Цымбалюк рассказал о детстве в маленьком городке, отношениях с невестой, о статусе секс-символа и стереотипе о неверности актеров.

Я родился в городе Корсунь-Шевченковский, это районный центр, примерно 15 000 населения. Рос в учительской семье. Мама преподавала французский язык, папа — историк, литературовед. Собственно, на этом и основывалось мое воспитание, я был постоянно в школе. На первом месте у нас была дисциплина. Было понимание, что у тебя определенные обязанности. Я знал, что мне надо сначала прочитать 40 страниц книги, которые папа просит. А потом я иду с ребятами играть в футбол, сколько захочу. И это нормально.

Об отношениях с невестой

Тина у меня мудрая девушка, которая в определенной мере является для меня психологом. Она для меня сильная очень, универсально смотрит на вещи, мыслит по-взрослому. Я стараюсь быть нормальным пацаном в этих отношениях — честным, откровенным. Я думаю, что надо максимально быть откровенным со своей второй половиной.

Актер Тарас Цымбалюк с невестой / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Мы снимали «Крепостную», и в один день у меня были очень разные сцены по эмоциональному наполнению. В одной рождается ребенок, все радуются, а в следующей — умирает девушка, все у гроба, плачут, свечи, темнота. И следующая сцена — опять какой-то у нас диалог с Олесей Жураковской. Мы шутим. И у меня нет даже получаса для какой-то перезагрузки.

Я пришел домой и понимаю, что мне надо молча посидеть, меня что угодно может вывести из себя. Тина спросила, как я, и я ей объяснил, что мне нужно немного времени, чтобы молча посидеть и выдохнуть. Она поняла меня. Я считаю, надо рассказывать, что у тебя на душе, и так будет проще.

Об эмоциях и слезах

В себе нельзя держать эмоции. Это очень опасно. Многие инфаркты, инсульты развиваются у мужчин именно потому, что они очень много сдерживают в себе. И эта энергия остается, не выходит наружу. В этом есть что-то и с медицинской точки зрения.

Слезы — это же нормально и естественно для каждого организма. Чего стесняться? Если меня что-то доводит до слез, я плачу. Я не думаю: «Боже, как на это посмотрят окружающие?». Поэтому, если мужчина захотел заплакать, он плачет. То ли его кто-то ударил, то ли он растроган. Надо проявлять свои эмоции.

Я за то, чтобы каждый человек показывал свои чувства. В гимназии, где я учился, наконец, появился психолог. И это очень круто, что мы потихоньку тянемся к тем странам, где психологи начали работать в школах еще 100 лет назад.

О мнении окружающих

Вообще это такое какое-то «совковое» понятие — всегда оглядываться на то, что подумают другие. Мы живем и думаем: «А что же подумают соседи?». У меня была такая ситуация. Я женился на своей подружке, а потом мы оба поняли, что жениться было далеко не самым мудрым нашим решением. Объяснил маме, а она: «Боже, что же подумают люди? Ты развелся, ты женился». То есть мама думала в первую очередь не о чувствах своего сына, а о том, что думает кто-то. Говорю: «Мам, людям по барабану, надо же думать о своем ребенке, а не о соседях».

Актер Тарас Цымбалюк / instagram.com/taras.tsymbaliuk

О сценах с поцелуями и «все актеры — бабники»

(Научные данные свидетельствуют, что полигамия зависит не от пола или профессии, а от жизненной позиции человека.)

Я часто слышу, что мужчина не может быть верным, что все актеры — бабники. Мне говорят: «Ну, ты же актер». Столько стереотипов есть, которые навеяны какими одиночными случаями. Я считаю, если у тебя происходит что-то на работе, то дома не такая идеальная семья, не все гладко. Если ты можешь так легко всего лишиться и поставить на чашу весов свою семью.

Тина долго привыкала к моим откровенным сценам с поцелуями. Их минимум, и я стараюсь эти сцены обходить. Я понимаю, что Тине очень неприятно смотреть, как я в кадре сижу, а на мне, например, скачет Даша Трегубова в клипе. Но она понимает, что это моя профессия, и с большим уважением относится к вещам, которые я делаю.

О статусе секс-символа

Я плохо отношусь к статусу секс-символа, для меня он колючий. Ведь каждое второе интервью начинается с того, что «Вы секс-символ...». 350 раз, ничего нового, ничего интересного. Может, было бы более справедливо, чтобы начиналось интервью с профессиональных разговоров, отталкиваясь от моих ролей, от моей позиции. Потому что все как-то поверхностно. И так можно сказать о многих людях. Спросите у человека, что он читает, что думает о благотворительности, масса тем есть классных.

Актер Тарас Цымбалюк / instagram.com/taras.tsymbaliuk

О стереотипах в маленьких городах

Сейчас в моде трушное поведение. У всех. И американские звезды уже давно подают такой пример, они просто являются сами собой. Им не интересно быть секс-символами, в этом нет индивидуальности. Мы все разные.

Когда я приехал на учебу в Киев, то увидел, как здесь ребята одеваются. Я себе сразу купил узкие брюки красного цвета, пробил уши, вставил серьги с таким кругом блестящим. Поставил челку вверх, как в университете все делали.

Затем приехал в Корсунь. И ребята на дискотеке на меня смотрели так, что я думал, домой не вернусь. У меня же райцентр, где все привыкли, что можно ударить друг друга просто из-за внешности, это в принципе считается нормальным поведением в клубе.

О проекте «Холостяк»

И здесь приезжает какой-то новоиспеченный непонятно кто: узкие штаны, пробитые уши, челка стоит. Я видел, что немного есть диссонанс. Но понимал публику, которая там выросла и ничего не видела. У нас люди не хотят получать высшее образование, ребята, которым по 26 лет, в Корсуне ходят с золотыми зубами. Реально как в «Спіймати Кайдаша». Когда я готовился к этой роли, вспоминал постоянно Корсунь. Там совершенно другой социум, сейчас еще там более-менее что-то движется. А тогда вообще молодежь была очень консервативна в этом плане.

Если бы у меня не было отношений, я согласился бы принять участие в проекте «Холостяк». Мне очень нравится телеканал СТБ. Я благодарен каналу за те проекты, которые он воплощает: за сериалы «І будуть люди», «Спіймати Кайдаша», «Крепостная», за социальные проекты. А новому Холостяку Михаилу Заливако желаю встретить в проекте любовь.

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