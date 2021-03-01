Анна Седокова устроила скандал на съемках: Я должна была 21 год жить с мужем, который пил?

1 марта 2021 13:15 Юлия Крутиева
Анна Седокова устроила скандал на съемках: Я должна была 21 год жить с мужем, который пил?
Певица Анна Седокова
instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова является частой гостьей всевозможных телевизионных шоу.

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Зачастую Анна Седокова с радостью обсуждает с ведущими и гостями в студии свою бурную личную жизнь, однако не каждое ее интервью имеет счастливый финал.

Один из самых последних визитов Седоковой в студию шоу Максима Галкина закончилось скандалом. Певице кардинально не понравился ролик, в котором главный акцент был сделан на ее разводах.

Певица Анна Седокова / instagram.com/annasedokova

По словам Анны, журналист, который готовил этот видеофрагмент, клеймит женщину за то, что она попыталась быть счастливой. Артистка назвала этот ролик предвзятым.

Достаточно предвзятый сюжет с посылом: она вышла замуж и сразу развелась. Да, кому-то повезло, он встретил любовь в 18 лет и прожил долго. Но у меня так не вышло. Формирование Золушки в моем случае, это бедная семья, отсутствие папы, мама пыталась нас прокормить. Все это отразилось на моих отношениях с мужчинами, - говорит Седокова. - Я должна была 21 год жить с мужем, который пил? Как мама мне говорила: «Ты будешь никому не нужная женщина?» Есть женщины, которые остаются жить с плохим мужичком, в плохенькой квартирке и работой, а есть женщины сурвайверы - выжившие. Это очень некрасивый сюжет.

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В ответ на слова Анны Максим Галкин попытался сгладить острые углы и перевести все в шутку. Но после этих слов певица встала и спешно покинула студию.

Певица Анна Седокова / instagram.com/annasedokova

Напомним, 

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