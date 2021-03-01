Анна Седокова устроила скандал на съемках: Я должна была 21 год жить с мужем, который пил?
Певица Анна Седокова является частой гостьей всевозможных телевизионных шоу.
Один из самых последних визитов Седоковой в студию шоу Максима Галкина закончилось скандалом. Певице кардинально не понравился ролик, в котором главный акцент был сделан на ее разводах.
По словам Анны, журналист, который готовил этот видеофрагмент, клеймит женщину за то, что она попыталась быть счастливой. Артистка назвала этот ролик предвзятым.
Достаточно предвзятый сюжет с посылом: она вышла замуж и сразу развелась. Да, кому-то повезло, он встретил любовь в 18 лет и прожил долго. Но у меня так не вышло. Формирование Золушки в моем случае, это бедная семья, отсутствие папы, мама пыталась нас прокормить. Все это отразилось на моих отношениях с мужчинами, - говорит Седокова. - Я должна была 21 год жить с мужем, который пил? Как мама мне говорила: «Ты будешь никому не нужная женщина?» Есть женщины, которые остаются жить с плохим мужичком, в плохенькой квартирке и работой, а есть женщины сурвайверы - выжившие. Это очень некрасивый сюжет.
Напомним,