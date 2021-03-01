МастерШеф. Профессионалы-3: сразу двое участников покинули шоу в 4 выпуске от 27.02.2021

27 февраля на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 4 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-3.

В черных фартуках по итогам двух конкурсов 4 выпуска «МастерШеф. Профессионалы-3» на СТБ оказались Игорь, Марина, Дмитрий и Радек. Судьи проекта – Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский – еще раз отметили, что мастерство и креативность шефа проявляется, когда он сталкивается с нестандартными задачами. И на этот раз черные должны были приготовить наиболее легкое блюдо в буквальном смысле этого слова. А чтобы у них не появился соблазн презентовать его размером с булавку, судьи подготовили специальные стеклянные емкости. Профи предстояло создать вкусный шедевр ресторанного уровня, который бы полностью заполонил банку и был наименее весомым.

Самое легкое блюдо оказалось у Радека. Он единственный приготовил не десерт. Профи решился на эксперимент и презентовал судьям аппетитный рататуй, все ингредиенты которого были максимально лишены влаги. В его блюде было и мясо, и картофель, и чипсы, и различные овощи. Этим он заслужил белый фартук.

У Игоря было самое весомое блюдо, однако его шоколадный бисквит с кремом оказался вкусным, в отличии от десертов Марины и Дмитрия. Дима долго работал над разными структурами с помощью множеств техник, но ошибся в расположении слоев, в итоге десерт получился однородным и слишком слабым для уровня профи. «Павлова» от Марины также была крайне неудачной. Игоря спас вкус и несмотря на, что у него самое тяжелое блюдо, ошибки его конкурентов перевесили.

Марина, у вас невероятный опыт, но ваше сегодняшнее блюдо – это не уровень шеф-кондитера и не уровень проекта. Дмитрий, вы не кондитер, но стали экспериментировать на битве черных, и неудачно. Мы вынуждены с вами попрощаться, – объявил Эктор Хименес-Браво.

Проект покинули сразу два участника – Марина Собко и Дмитрий Кузнецов.

Новый выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите в следующую субботу, 6 марта, в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.