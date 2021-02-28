МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Льва

28 февраля 2021 00:37 Юлия Крутиева
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Льва
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Льва
пресс-служба

27 февраля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 6 выпуск гипершоу МАСКА. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Льва.

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27 февраля на канале Украина в эфир вышел 6 выпуск грандиозного детектив-шоу МАСКА. На сцене выступило шестеро участников: веселый Буряк, эффектная Бабка, мужественный Носорог, магический Мольфар, невероятно милый Циклоп и величественный Лев..

Согласно голосованию в студии в номинацию попали Лев и Носорог. Зрители решили, что из этих участников покинет шоу в 6 выпуске и раскроет свою личность Лев.

Звездные детективы долго спорили относительно личности, которая пряталась под маской, а Андрей Данилко даже поставил на кон свою квартиру в центре Киева и пообещал съесть кепку и станцевать голышом в шоу, если это окажется не Александр Пономарев.

Уважаемый мастер отгадок, надеюсь, вы приготовились к обнаженному танцу. Я уже мечтаю на это посмотреть! – отметил Лев. – Я люблю слушать украинских исполнителей, но не DZIDZIO, ведь он пытался меня перепеть, Олег Винник – тоже! Поэтому лучше буду слушать участников шоу «МАСКА». Однако, разве этот Носорог лучше меня? Пришло время положить на лопатки своих конкурентов!

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Льва скрывался певец Александр Пономарев.

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Льва / пресс-служба канала Украина

Звездные детективы были рады увидеть Александра Пономарева, а Андрей Данилко заверил – почти не сомневался, ведь такой голос и талант видно невооруженным глазом.

Что я только не делал, когда пел эти песни! Уж как только не менял голос, а вы все равно узнали. У меня уже даже мечта появилась – я думал, вы меня немного подержите в шоу, а еще хотел увидеть этот танец в исполнении Данилко! Андрей, представь, если бы это был не я! И ты, Олег, представь! Как же мне хотелось, чтобы это был не я, – смеясь, признался Александр Пономарев.

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