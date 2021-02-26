Леся Никитюк призналась, с кем из звездных коллег сходила бы на свидание

26 февраля 2021 17:45 Юлия Крутиева
Леся Никитюк призналась, с кем из звездных коллег сходила бы на свидание
Телеведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Ведущая Нового канала Леся Никитюк рассказала о неудачных встречах.

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Во втором сезоне Improv Live Show авторы придумали много новых импровизаций. Одна из них – «Быстрые свидания». Импровизаторы приглашают звезду на романтическую встречу. Пока она сидит в наушниках, комикам придумывают роли, которые должна угадать известная красавица. Лесю Никитюк тоже пригласили на свидание. А после комического скетча Новый канал узнал у нее, с кем из импровизаторов она встретилась бы на кофе вне сцены.

Мое сердце принадлежит Косте Трембовецкому. С ним бы пошла на свидание. Кстати, мы уже ходили, – смеется Леся Никитюк. – Шучу. Эта история о свидании с Костей пошла еще с «Хто зверху?» Даже есть хэштег #КостяіЛеся.

Костя Трембовецкий – холостяк, и вполне мог бы стать кавалером звездной красавицы.

Меня может покорить девушка, которая будет умнее меня, – делится импровизатор. – Потому что ум – это самое сексуальное, что есть в людях. 80 процентов отношений людей – это разговоры. И как же круто, когда в них ты узнаешь что-то новое, видишь другой ход мыслей, и сам от этого становишься лучше.

Чем Леся Никитюк не дама сердца Трембовецкому? А, может, это не выдуманная история о свидании?

На самом деле, мы просто общаемся, – признается Леди Ле.

Также участие в Improv Live Show погрузила ведущую Нового канала в воспоминания.

Были ли у меня неудачные свидания? Не было. Были неудачные отношения, – улыбается она.

Увидеть, в каких ролях парни пригласят Леди Ле на «кофе», можно будет с 23 марта в 20:00 в Improv Live Show на Новом канале.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети Леся Никитюк новости Improv Live Show свидание Костя Трембовецкий

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