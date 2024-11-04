Костя Трембовецький розповів про роботу екскурсоводом у музеї
4 листопада 2024 14:30
Гуморист Костя Трембовецький
Пресслужба Нового каналу
Курйозом зі студентського минулого гуморист Костя Трембовецький поділився в ефірі ігрового шоу «Хто зверху?».
Читайте такожВедуча «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс розповіла про економію та стосунки з грошимаЧасто українські артисти, гумористи, ведучі та навіть актори дивують своїм фахом. Хтось за освітою біохімік, хтось айтішник, хтось бухгалтер, хтось менеджер. Але творча натура взяла гору над «дипломом», тому зараз тішимося, дивлячись їх на екранах чи на сцені. Наприклад, гуморист Костя Трембовецький. Навчаючись на серйозній спеціальності, він примудрявся проявляти творчу імпровізаційну натуру.
Кумедним спогадом зі студентських років хлопець поділився в ефірі розважального проекту «Хто зверху?» на Новому каналі.
Я колись працював екскурсоводом у музеї і розповідав людям лише вигадані факти, жодної правди. І це тривало протягом трьох місяців, – сміючись, розповідає Костя. – Фішка в тому, що я вчився на культуролога, курс «Музейна справа». В університеті почалася виробнича практика, мене відправили у краєзнавчий музей. Але я був поганим студентом, нічого не вчив. Та мав хорошу фантазію, тому, проводячи екскурсії, просто вигадував все на ходу. Рятувало те, що до нас часто приходили іноземні туристи, які вірили моїм байкам. Я показував камінь і казав: «This stone – is a part of meteorite. It’s from the first century». За моєю історичною версією, Україна зʼявилася на три тисячі років раніше, ніж насправді, і її населяли всі, кого можна уявити: ось це місто побудували німці, це турки, це ще хтось. А туристам було все одно. Помітив: що більше класних слів впевнено говорив, то краще все йшло (сміється). Але зараз я розумію, наскільки важливо знати історію та культуру своєї країни. Тому закликаю вивчати та ходити в музеї. Але зі справжніми екскурсоводами (усміхається).
Гуморист Костя Трембовецький / Пресслужба Нового каналу
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