Ведуча «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс розповіла про економію та стосунки з грошима
1 листопада 2024 15:30
Ведуча «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс
Пресслужба Нового каналу
Ведуча реаліті «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс розповіла, як ставиться до фінансів, та пригадала про імпульсивну покупку, яку зробила на останні гроші.
Лєра Товстолєс відверто розповіла про фінансові звички та поділилася історією про те, як на останні гроші придбала омріяну сумку.
Я заощаджую, але хочеться більше інвестувати, знайти, куди саме зможу це робити. І, звісно, зараз у кожного має бути фінансова подушка безпеки про всяк випадок, щоб або собі допомогти, або іншим. Наприклад, я збираю гроші, я – Скрудж Макдак, цього мене навчив татко (усміхається). Він не міг почуватися спокійно, якщо в нього не були відкладені гроші, – згадує ведуча реаліті «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс. – Зараз вже виросла й розумію, що в мене те ж саме. Якщо не відкладаю гроші, то відчуваю внутрішню тривогу. Тому піклуюся про заощадження, зараз намагаюся не витрачати багато грошей, не тринькати їх. Не тому, що боюся за майбутнє або ще щось, а тому, що зараз в мене вже все є. Купила все, що хотіла. Але ніхто мені ці гроші не давав, я заробила їх сама.
Ведуча «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс / Пресслужба Нового каналу
Пам’ятаю, колись у мене були останні 100 доларів, які я заробила за зйомки в якомусь серіалі. Жила тоді з хлопцем, і в нас були складні фінансові часи. Навіть на їжу не дуже вистачало, – розповідає Лєра Товстолєс. – Але мені сподобалась одна сумка. Вона коштувала рівно 100 доларів, а в мене лише стільки й було (сміється). І я подумала не про те, що треба якось ті гроші зберегти, а вирішила, що це доля, і купила її. До речі, нещодавно знайшла цю сумку, вона навіть дуже добре збереглася. І мені шкода комусь її віддати або подарувати. Тому залишу на згадку, як спогад про те, що колись у мене взагалі не було грошей на те, що я хочу.
Нагадаємо,