Ведуча «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс розповіла про економію та стосунки з грошима Туренко Андрій

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Ведуча «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс Пресслужба Нового каналу

Ведуча реаліті «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс розповіла, як ставиться до фінансів, та пригадала про імпульсивну покупку, яку зробила на останні гроші.