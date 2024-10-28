Леся Нікітюк розповіла, що завжди відволікає її від важких думок

28 жовтня 2024 17:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Леся Нікітюк розповіла, що завжди відволікає її від важких думок
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Зірка топових проектів Нового каналу Леся Нікітюк розповіла, чим займається у вільний час.

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Графік ведучої шоу «єПитання» та «Хто зверху?», які виходять на Новому каналі, Лесі Нікітюк розписаний похвилинно. Зйомки на телебаченні, зйомки для Instagram, благодійні заходи, важливі події, генерування нових ідей та проектів.

Вільного часу в мене майже немає, – з усмішкою розповідає Леся Нікітюк. – Та якщо він з’являється, я зазвичай сплю. Єдине, що в мене завжди за розкладом – це тренування cycle (кардіотренування на велотренажерах – прим. ред.) або відвідування басейну. Також ніколи не забуваю подзвонити мамі по відеозв’язку та поговорити з племінницями. От на вихідних, які видались між двома знімальними пулами фільму «Песики», навіть встигла зʼїздити додому. Провела час з батьками. Ходили в ліс, назбирали багато грибів та приготували з мамою безліч смачних страв. Це неймовірні відчуття!

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

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Леся радить обов’язково знайти те, що і час займає, і задоволення приносить. Тоді таке дозвілля може бути своєрідною терапією у наш непростий час повномасштабної війни.

Помітила, коли з’являється трішки більше вільного часу, то мене починають атакувати важкі думки. Тому намагаюся дедалі більше себе чимось займати, – говорить телеведуча. – Маю класну традицію: щовечора, лягаючи спати, читаю 10-15 сторінок книжки. Це збільшує словниковий запас і розслабляє. А ще обов’язково 20 хвилин на день медитую. Без цього вже ніяк.

Нагадаємо, 

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